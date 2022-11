Tite Campanella descumpre o regulamento da Câmara

Da Redação



25/11/2022 | 09:03



O presidente da Câmara de São Caetano, Tite Campanella (Cidadania), enviou na terça-feira (22) dois projetos à comissão de Justiça e Redação e à de Finanças e Orçamentos sem as assinaturas dos integrantes da mesa diretora. Por se tratar de uma propositura da mesa, isso representa descumprimento do regimento interno do Legislativo.

De acordo com o regulamento da casa, as matérias de ordem administrativa exigem a chancela dos componentes da mesa antes do envio para as comissões. A informação de que os projetos 03790/2022, que trata de uma reforma da estrutura organizacional da Câmara, e 03791/2022, que busca alterar alguns pontos da legislação que trata do plano de empregos, carreira e salários, além do quadro funcional da Câmara, não tiveram as assinaturas dos integrantes da mesa diretora foi confirmada ao Diário por três fontes. Uma delas, que é advogada, relatou que a atitude do presidente do Legislativo interfere no acesso à informação dos respectivos projetos.

"O descumprimento do procedimento previsto no regimento interno da Câmara Municipal é uma vulneração ao direito de livre acesso à informação. Se você acessar o site da Câmara, não encontrará esses processos, porque eles só aparecem lá depois de serem assinados pela mesa", declarou uma fonte ao Diário.

A fonte explicou que a ausência das assinaturas deveria implicar na automática anulação dos projetos, sendo necessárias novas proposituras por parte da mesa diretora.

"A partir do momento que a mesa envia processos às comissões sem as assinaturas, os projetos deixam de valer. Mas a gente sabe como funcionam as coisas aqui, já tivemos várias intervenções externas, como do Ministério Público em processos licitatórios sob suspeita, por exemplo, e nada foi feito aqui dentro", afirmou a fonte.

Alguns parlamentares contaram ao Diário que irão questionar o envio dos projetos na sessão extraordinária marcada para a manhã de hoje (25), na qual está prevista a discussão e votação de 11 proposituras encaminhadas pelo poder Executivo.

"Nós precisamos entender o que está acontecendo. Não tem lógica encaminhar um projeto sem a assinatura. Por que eles não querem mostrar? Nossa bancada fará vários questionamentos ao presidente Tite, por mais que a gente saiba que a base governista faz tudo o quer na casa", declarou um vereador.

A mesa diretora da Câmara de São Caetano é composta pelo presidente Tite Campanella, o vice-presidente Pio Mello (PSDB), o primeiro-secretário Cicinho (PL), o segundo-secretário Marcel Munhoz (Cidadania) e o terceiro-secretário Fábio Soares (PSDB), todos pertencentes à base governista.

O Diário entrou em contato com todos os componentes da mesa, mas nenhum retorno foi obtido até o fechamento desta edição.