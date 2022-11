Celulares e televisões são mais desejados na Black Friday: como escolher?

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



25/11/2022 | 08:55



A Black Friday é um dos dias mais esperados pelo varejo. Os descontos levam os consumidores às compras e serve como incentivo para que as pessoas façam um upgrade em seus eletrônicos. Tanto é que entre os produtos mais procurados estão celular e televisão. Mas muitos ainda têm dúvida de qual a melhor escolha. E a resposta certa é: depende. De acordo com Cleiton Pereira, professor de Sistemas de Vídeo e Áudio Digital do Centro Universitário FEI, a finalidade para qual o aparelho será usado deve ser o fator principal que ajudará na escolha do produto.

Quer saber tudo sobre Universo Sugar? Clique aqui e compre o e-book O Guia dos Sugar Daddy & Sugar Babies por apenas R$ 10

No caso das televisões, a dúvida é, principalmente, em relação à resolução da tela. Atualmente as encontradas à venda são Full HD, 4K e 8K. Para telespectadores comuns, que buscam uma tela para assistir canais abertos, a televisão Full HD é suficiente, já que no Brasil o sistema de TV Digital aberta disponível atualmente possui uma resolução máxima Full HD. Há a previsão do lançamento de um padrão novo, com resoluções melhores, mas apenas em 2025. Aos amantes de filmes e séries, vale verificar qual plano de streaming o assinante possui, já que em alguns casos, o upgrade para o 4K pode valer a pena.

Aos que jogam videogames, principalmente os de última geração, as televisões mais buscadas são as telas 4K com tecnologias do tipo VRR (G-sync ou Freesync) para eliminar problemas de Screen Tearing, taxa de atualização de 120 quadros por segundo (dito como 120 Hz ou 120 FPS), HDR10 (tecnologia relacionada ao contraste), e conexão HDMI 2.1 ou Displayport 2.0 para suportar principalmente a transmissão 4K com 120 Hz. Outro requisito é a profundidade de cores de 10 bits, que consegue representar 64 vezes mais tons do que aparelhos convencionais.

As telas de 8K cairão bem para aqueles que desejam se preparar para o futuro. Essa resolução ainda não está disponível em games, serviços de streaming e receptores de canais. Para Cleiton, o consumidor que comprar uma televisão desse tipo estará preparado para as novas tecnologias e dependendo da marca ainda poderá usufruir de uma experiência “melhorada” em relação às resoluções menores. Vale ressaltar que essa experiência melhorada pode não se aplicar aos jogos mais robustos, que possuem resolução 4K, FPS alto e com muitas alterações de cenário.

Com os celulares o cenário não muda. Para os usuários básicos, que apenas navegam na internet, usam redes sociais ocasionalmente e não tiram muitas fotos, os aparelhos mais baratos devem atender a demanda. Para uso mais excessivo, os smartphones chamados intermediários serão uma boa pedida. Esses modelos rodam a maioria dos jogos disponíveis atualmente, suportam as mídias sociais sem travamentos e ainda possuem câmeras honestas para o uso não profissional.

A última prateleira dos smartphones está com os chamados premium, destinado aos usuários que fazem uso profissional para fotos, redes sociais e estão o dia todo conectados. “Esses aparelhos recebem mais atualizações, possuem um armazenamento maior e irá durar por mais tempo que as outras categorias. Falando em configurações, para uma gravação em 4K e imagens de qualidade, é necessária uma câmera de no mínimo 32 megapixels e boa memória interna”, finaliza Cleiton.