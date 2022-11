Desafio de Redação define textos ganhadores em 2022

Da Redação



25/11/2022 | 08:33



Professores e alunos da USCS (Universidade Municipal de São Caetano) concluem nesta sexta-feira (25) o processo de escolha dos textos vencedores das seis categorias da 16ª edição do Desafio de Redação. A correção foi iniciada na última quarta-feira (23). O concurso literário promovido pelo Diário e pela instituição de ensino superior avaliou 81.123 textos, que abordaram o tema Resgate da Cidadania se faz com Solidariedade e Empatia.

"O processo de escolha dos melhores textos inclui várias leituras. Vamos peneirando até chegar nos vencedores", explica o professor Ricardo Carvalho de Almeida, coordenador de programas e projetos de extensão pela Cidap (Coordenadoria de Integração, Desenvolvimento e Apoio Profissional) da USCS.

"Cada avaliador desenvolve os próprios métodos de leitura, de modo que consiga conferir celeridade ao processo. No meu caso particular, já consigo ter uma ideia sobre se a redação se encaixa nos critérios exigidos pelo regulamento ao ler os primeiros parágrafos", revela o professor Joaquim Celso Freire, coordenador de Comunicação, Marketing e Cultura da USCS.

Coordenadora de Publicidade do Diário, Josiana Abrão acompanhou o trabalho de correção das redações na quarta-feira e confessou-se impressionada com o trabalho. "Foram mais de 80 mil textos produzidos. O volume de folhas que retornaram é tão grande que a gente pensa que não vai dar conta, mas conseguimos mais uma vez."

Josiana adianta que a edição de 2023 já está sendo programada para superar a casa das 100 mil participações. "Em 16 anos, mobilizamos quase 1,5 milhão de pessoas. É uma marca sensacional."

A aplicação e a seleção das redações envolveram dezenas de funcionários do jornal e da universidade, além de alunos da USCS e professores das 247 escolas das sete cidades, públicas e privadas, que participantes deste que é o maior concurso literário do País. O processo foi iniciado em 1º de junho, com a distribuição dos primeiros formulários.

Os ganhadores das seis categorias terminarão de ser definidos hoje à tarde. A divulgação dos vencedores, entretanto, será feita em programa ao vivo, apresentado pela jornalista e colunista social Juliana Bontorim, transmitido nos canais do Diário no Facebook, Instagram e portal www.dgabc. com.br a partir das 15h.

"É, literalmente, uma grande festa da educação. Tenho acompanhado a expectativa dos alunos e alunas para saber do resultado e é muito gratificante ver este projeto fazer parte do calendário escolar. Ao vivo, traremos toda alegria desta realização", diz Juliana.

Os autores dos melhores textos ganharão TVs, tablets e notebooks, além de bolsas de estudo universitárias ­ uma delas de graduação, voltada a alunos do terceiro ano do Ensino Médio, e outra de pós-graduação, para quem já tem faculdade. A escola que apresentar o maior número de redações será premiada com um cheque equivalente a R$ 3.000.

Após dois anos sendo realizado de forma on-line, devido às restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus, o concurso literário voltou a ser presencial em 2022. A 16ª edição do Desafio de Redação tem o patrocínio do Vale dos Pinheirais Cemitério Parque & Crematório e apoio do Instituto Ensina.