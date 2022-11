Cachorros são resgatados durante alagamento em Ribeirão Pires; veja vídeo

Joyce Cunha

Do Diário do Grande ABC



24/11/2022 | 18:53



Moradores de Ribeirão Pires acompanharam na quarta-feira (23) o momento dramático do resgate de dois cachorros que estavam ilhados pela enchente na Avenida Santa Clara, região do Pilar Velho. Equipe do Departamento de Proteção à Fauna Silvestre da cidade foi acionada pela população e através da página Ribeirão Pires 24 Horas, que registrou em vídeo a retirada dos animais da área alagada.

“Fomos até onde deu com nossa viatura e precisamos atravessar trecho de alagamento de quase 400 metros”, explicou o diretor do departamento, Miguel Luís Filho, que participou do resgate. Preso a uma corda, o profissional precisou enfrentar a correnteza das águas de córrego que transbordou e inundou a via.

“Chegando ao local onde estava a casinha dos cachorros, retiramos o primeiro com a água já na barriga. O segundo a gente quase nem conseguia mais ver. Ele estava só com o focinho para fora da água. Soltamos da corrente e conseguimos salvar os dois. Graças a Deus deu tudo certo”, contou.

Os proprietários do imóvel não estavam no local. Os animais foram encaminhados à sede do Departamento de Proteção para receber os cuidados necessários. Os tutores dos cachorros serão notificados a mudar o abrigo dos animais de local, para garantir mais segurança.

De acordo com a Prefeitura de Ribeirão Pires, na quarta-feira o índice pluviométrico na cidade foi de 155 mm em apenas três horas, volume que era esperado para período de 45 dias. A Defesa Civil Municipal registrou 30 ocorrências, sem vítimas, entre os quais dez alagamentos e um deslizamento de terra.

Crédito dos vídeos: Ribeirão Pires 24 Horas