Ronaldo Fenômeno testa positivo para Covid-19 e fica isolado na estreia do Brasil na Copa do Mundo do Qatar

24/11/2022 | 16:10



Não foi dessa vez! Ronaldo Fenômeno testou positivo para Covid-19 e precisou ficar isolado no hotel. O ex-jogador tinha planos de acompanhar a estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo do Qatar, mas nem tudo ocorreu como esperado.

Através das redes sociais, ele contou que teve sintomas de gripe e que, por isso, decidiu realizar o teste.

- Ontem à noite, tive pequenos sintomas de gripe. Não me preocupei muito. Mas hoje de manhã acordei com sintomas de gripe, gripe leve. Acabei fazendo teste de Covid para tirar a dúvida e testei positivo. Ficarei isolado nos próximos cinco dias no meu quarto de hotel. Está tudo bem.

E continua:

- Estou acompanhando a Copa aqui do Qatar. Estava programado para assistir o jogo da Seleção no estádio. Não poderei ir, mas estarei na torcida e quero desejar toda a sorte do mundo para a seleção brasileira. Arrebentem.

Melhoras pra ele, né?