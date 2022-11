Kléber Bambam diz que é mais famoso que Juliette Freire e afirma: Daqui a pouco ninguém mais falará dela

24/11/2022 | 15:10



Hablou ou não? Kleber Bambam deu o que falar na última quarta-feira, dia 23, ao participar do programa de entrevistas Ticaraticast. Ao entrar no assunto de famas passageiras, o ganhador da primeira edição do BBB citou Juliette Freire como exemplo, afirmando que ninguém mais se lembra dela hoje, um ano após sua vitória no reality.

O fisiculturista cita a si próprio como um mito. Segundo ele, suas redes sociais nunca pararam de crescer e ele não deixou de ser popular desde que ganhou o programa, 20 anos atrás.

- Sou um mito, me considero um mito - não por arrogância - tenho um legado. O pessoal fala: A Juliette é um mito. Pessoal, eu já não ouvi falar mais dela. Ela ganhou ano passado e se perguntar pro porteiro, pro frentista, pro faxineiro na esquina, ele nem vai saber mais quem é. Ela tem 30 milhões de seguidores, será que tudo aquilo é real? Já o Bambam está na televisão depois de 20 anos.

Ele também chegou a insinuar que os fãs da paraibana poderiam ter comprado seguidores para ela.

- Os números falam por si. O old school é mais sólido. A questão não é números, é se ela tem essa solidez. Ela está no mesmo hype? Ela tinha 33 [milhões de seguidores] e caiu. Será que o fã-clube comprava seguidor para ela?

Em sua visão, a cantora e influenciadora não tem constância para se manter famosa. Já ele, sim.