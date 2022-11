Uber: como ter melhor experiência nos dias de jogos

Da Redação

Do 33Giga



24/11/2022 | 14:55



A bola já está rolando e, pelo menos no Brasil, a cervejinha também. Com os times em campo, é comum o brasileiro se juntar com os amigos para torcer e festejar.

E como bebida e direção não combinam, o uso de aplicativos para ir e voltar dessas confraternizações é cada vez mais comum. Mas para que essa experiência seja a mais segura e cômoda possível para todos, 33Giga e Uber relembram de algumas outras regras básicas.

Respeito mútuo: Dentro e fora do campo – ou do carro – todos devem ser sempre tratados com respeito. O Código da Comunidade Uber foi criado para que toda experiência na plataforma seja positiva, segura e respeitosa de parte a parte. Use a Ajuda do app para reportar qualquer incidente. Comportamentos inadequados podem levar ao cartão vermelho e resultar na desativação da conta. Horários de pico: É comum que antes e depois dos jogos as ruas fiquem parecendo vias de acesso às arenas esportivas, com muita gente na rua, mais trânsito e, consequentemente, que a demanda por viagens seja maior do que o usual. Por isso é bom se programar para pedir sua viagem com antecedência e fora das áreas de maior concentração de pessoas. Confira o veículo antes de entrar: Em bares ou restaurantes, é comum que muitas pessoas solicitem veículos ao mesmo tempo. Por isso, ao encontrar o motorista, verifique se a marca, o modelo, a placa do carro e o nome e a foto do motorista parceiro correspondem às informações apresentadas no app. Todos os usuários também podem habilitar o recurso U-Código, por meio do qual o usuário recebe automaticamente um código exclusivo de 4 números após solicitar uma viagem, a fim de confirmar que está entrando no carro certo. Ele deve fornecer verbalmente esse número ao motorista antes que o trajeto seja iniciado.

Para configurar o U-Código, basta acessar “Configurações”, “Confirme suas viagens” e habilitar a opção “Use código para confirmar as viagens”. Em seguida, o usuário pode escolher se deseja utilizar essa ferramenta em todas as viagens ou “Somente à noite” (entre 21h e 6h), ativando a barra ao lado.

Alternativamente, na tela de perfil do usuário, que aparece ao tocar no ícone de foto no canto superior direito, há uma barra horizontal com o botão Checagem de Segurança, que levará o usuário a ver como estão configuradas cada uma das ferramentas de segurança oferecidas durante as viagens pelo app. Bebida no carro: Segundo um levantamento do Sindicato Nacional da Indústria da Cerveja (Sindicerv), as projeções apontam para um crescimento de aproximadamente 8% no consumo da bebida este ano, em relação a 2021, e grandes eventos esportivos contribuem para esse aumento. Mas se for beber, deixe para fazer antes ou depois de pegar o veículo de aplicativo: não é permitido portar bebidas alcóolicas abertas durante viagens com o aplicativo da Uber. Cuide do veículo como se fosse seu: O momento é de festa, mas o veículo é um instrumento para o parceiro gerar sua renda. Por isso, orientamos os usuários que evitem consumir alimentos e bebidas, fumar dentro do carro ou vomitar devido ao uso excessivo de álcool. Sujar o veículo vai exigir que o parceiro deixe de fazer viagens para limpar o veículo, e pode gerar um custo extra para o usuário, por meio de uma taxa de limpeza . Ítens esquecidos: Se o usuário perder alguma coisa durante uma viagem com o app da Uber, pode pedir ajuda pelo aplicativo. Basta acessar Viagens > Encontrar objeto perdido > Entre em contato com o seu motorista para perguntar sobre um objeto perdido.

Mesmo nos momentos de celebração, segurança é prioridade. Por isso, veja algumas dicas para que o usuário possa conferir e ativar os recursos disponíveis no aplicativo antes mesmo de iniciar sua viagem.

Desde antes de entrar no carro, até depois de chegar ao seu destino existem opções que podem ajudar a proporcionar uma experiência melhor. Confira.

U-Acompanha (Contatos de Confiança): Usuários e motoristas parceiros podem compartilhar suas viagens em tempo real com contatos de confiança cadastrados previamente no aplicativo a um simples toque.

Para isso, basta acessar a plataforma e clicar em “Configurações”, e em seguida “Gerenciar contatos de confiança”. Lá é possível adicionar os contatos e selecionar se deseja ser lembrado para o compartilhamento e com qual frequência: se antes de cada viagem, à noite (das 21h às 6h), ou se não deseja ser lembrado e prefere compartilhar manualmente.

U-Ajuda: A tecnologia GPS identifica paradas longas, término de uma viagem antes do esperado ou desvio de rota e ativa um alerta, direcionando usuários ou motoristas parceiros a opções de suporte e ferramentas de segurança. O recurso deve ser ativado em “Configurações”.

Além das ferramentas acima, que podem ser preparadas antes de iniciar a viagem e são encontradas no campo Checagem de Segurança, o aplicativo da Uber conta com outros recursos de segurança para serem utilizados durante a viagem se necessário:

U-Áudio (Gravação de Áudio): Permite que usuários e motoristas parceiros gravem áudios durante as viagens com o aplicativo para reportar pelos canais de suporte. Os arquivos permanecem criptografados nos dispositivos de quem realizou a gravação e só podem ser abertos pela Uber (que possui a chave da criptografia) se a parte decidir reportar um incidente de segurança e anexar o arquivo.

U-Help (Ligar para a Polícia): Usuários e motoristas parceiros podem ligar diretamente do aplicativo para autoridades que operam pelo número 190 em caso de emergência ou situação de risco. O recurso pode ser usado por meio da Central de Segurança, identificada por um escudo sobre o mapa da viagem no aplicativo. Ao pressionar este botão, além de efetuar a ligação, o usuário será informado de sua localização atual e informações do veículo em viagem.

U-Check (Padrões de Segurança do Motorista Parceiro): Neste campo, os usuários podem conhecer os altos padrões de segurança que a Uber tem para motoristas parceiros, como checagem de documentos e apontamentos criminais, verificação de identidade em tempo real por meio de selfie, etc.

A Uber possui um filtro de detecção de mensagens inapropriadas (U-Filtro) enviadas no bate-papo do aplicativo que possam ser consideradas ofensivas ou que ameacem a integridade de uma pessoa. Este processo de revisão pode levar à desativação permanente da conta do usuário ou motorista.

Também é importante destacar que todas as viagens pelo aplicativo Uber possuem seguro de Acidentes Pessoais (U-Seguro) que cobre desde o momento em que o motorista aceita a viagem até o último usuário deixar o veículo. O seguro inclui despesas médicas hospitalares em caso de acidente, casos mais graves como invalidez permanente, entre outras coberturas que garantem sua proteção.