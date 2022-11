Regime de partilha é 'coisa conquistada' que não deve mudar, diz senador do PT

24/11/2022 | 14:16



O senador Jean Paul Prates (PT-RN), integrante do governo de transição, apontou nesta quinta-feira, 24, que não vê abertura para revisar o modelo do regime de partilha do pré-sal. "Fora de cogitação, é uma coisa conquistada, não tem como mudar, pelo menos por enquanto", respondeu Prates ao ser questionado sobre se o futuro governo iria revisar o formato.

Ainda neste ano, o governo Bolsonaro apresentou ao Congresso um projeto que, na prática, acaba com o regime de partilha e autoriza a venda dos contratos administrados pela PPSA, responsável pelos contratos da União no pré-sal, mas a proposta não teve desdobramentos relevantes no Legislativo.