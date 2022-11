Kourtney Kardashian toma invertida de Khloé após dizer que gostaria de amamentar sobrinho

24/11/2022 | 14:10



Dia agitado para a família Kardashian-Jenner! No mais recente episódio de The Kardashians, Khloé e Kourtney tiveram uma troca de farpas por causa de comentários feitos pela esposa de Travis Barker.

Kourtney está atualmente tentando ter o seu quarto herdeiro e não nega ser apaixonada pela maternidade, mas parece que passou um pouco da linha com a sua irmã mais nova, Khloé. Segundo o Daily Mail, as duas estavam babando no caçula da loira, quando a esposa de Barker comentou:

- Queria poder amamentar você.

A fala da irmã não deixou a empresária nada feliz, que tratou de responder:

- Aí, meu Deus, Kourt. Vamos segurar a onda.

Vale lembrar que o pequeno que ainda não teve o nome revelado nasceu através de uma barriga de aluguel e foi gerado enquanto Khloé ainda mantinha um relacionamento com Tristan Thompson.

Mas calma que os dramas da família não pararam por aí! Kim Kardashian também está em um momento delicado ao ver seu ex-namorado, Pete Davidson, com um novo affair.

Segundo fontes próximas à empresária, ela estaria lidando bem ao ver o ex com a modelo Emily Ratajkowski, de 31 anos de idade.

Ela está tentando se concentrar em si mesma e na felicidade de seus filhos. Kim não está incomodada com o relacionamento de Pete e Emily, e sabe que as coisas acabaram entre os dois. Ela só quer que todos vivam suas vidas da melhor forma possível e que sejam felizes, disse a fonte ao ET.

