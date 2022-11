Carlinhos Brown faz 60: veja as canções mais tocadas

Sérgio Vinícius

Do 33Giga



24/11/2022 | 13:55



Carlinhos Brown completou 60 anos no último dia 23 (quarta-feira). Trata-se de um artista com uma expressiva contribuição para a música brasileira, com 908 músicas autorais e 1.192 gravações cadastradas no banco de dados do Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição).

O baiano é compositor, cantor, produtor, arranjador e multi-instrumentista. Sua trajetória musical reúne participação em projetos marcantes, como o grupo Timbalada, lançado por ele com a participação de mais de 100 percussionistas, e o trio Tribalistas, ao lado de Arnaldo Antunes e Marisa Monte.

Um estudo do Ecad sobre Carlinhos Brown apontou que Tantinho foi a música de sua autoria mais tocada nos últimos 10 anos no Brasil, seguida por Uma brasileira e Velha infância no top 3 desse ranking musical. Já a canção mais regravada do artista até hoje foi Magalenha.

Outro levantamento indicou as três palavras que mais se repetiram em títulos musicais utilizados pelo artista em suas músicas. O destaque foi a palavra “amor”, que ficou em primeiro lugar com 32 repetições. Logo em seguida, as palavras “rio” e “samba” tiveram 11 e 9 repetições, respectivamente.

Nos últimos 10 anos, mais de 60% dos rendimentos em direitos autorais de Carlinhos Brown foram provenientes dos segmentos de shows, rádio e carnaval. Na distribuição dos direitos autorais de execução pública, o Ecad contempla os titulares de direitos de autor (compositores e editores) e de direitos conexos (intérpretes, músicos e produtores fonográficos).

De todos os valores arrecadados, 85% são distribuídos para compositores, intérpretes, músicos e demais titulares. As associações de música, que administram o Ecad e fazem parte da gestão coletiva da música no Brasil, recebem 6% para suas despesas administrativas.

Para o Ecad, são destinados os 9% restantes para suas despesas operacionais.

O Ecad é uma instituição privada, sem fins lucrativos, que atua como facilitador e elo que conecta compositores, intérpretes, músicos, editores e produtores fonográficos aos canais e espaços onde a música toca. No Brasil, o Ecad é a instituição que arrecada e distribui direitos autorais de execução pública das músicas tocadas em todo o território brasileiro, sejam elas nacionais ou estrangeiras.

Músicas de autoria de Carlinhos Brown mais regravadas

Magalenha – Carlinhos Brown Amor I love you – Marisa Monte / Carlinhos Brown Já sei namorar – Marisa Monte / Arnaldo Antunes / Carlinhos Brown Uma brasileira – Herbert Vianna / Carlinhos Brown Velha infância – Davi Moraes / Pedro Baby / Marisa Monte / Carlinhos Brown / Arnaldo Antunes Tantinho – Carlinhos Brown Marisa Monte / Nando Reis / Carlinhos Brown Infinito particular – Marisa Monte / Arnaldo Antunes / Carlinhos Brown Magamalabares – Carlinhos Brown A namorada – Carlinhos Brown Selva branca – Veve Calasans / Carlinhos Brown Maimbê dandá – Mateus / Carlinhos Brown

Ranking das músicas de autoria de Carlinhos Brown mais tocadas no Brasil nos últimos 10 anos

Tantinho – Carlinhos Brown Uma brasileira – Herbert Vianna / Carlinhos Brown Velha infância – Davi Moraes / Pedro Baby / Marisa Monte / Carlinhos Brown / Arnaldo Antunes Água mineral – Carlinhos Brown Depois – Marisa Monte / Arnaldo Antunes / Carlinhos Brown Amor I love you – Marisa Monte / Carlinhos Brown Selva branca – Veve Calasans / Carlinhos Brown Maimbê dandá – Mateus / Carlinhos Brown Dandalunda – Carlinhos Brown Já sei namorar – Marisa Monte / Arnaldo Antunes / Carlinhos Brown Cadê Dalila – Alaim Tavares / Carlinhos Brown Toneladas de desejo – Carlinhos Brown Na estrada – Marisa Monte / Nando Reis / Carlinhos Brown Ashansu – Mateus / Carlinhos Brown Faraó – Carlinhos Brown Insolação do coração – Michael Sullivan / Carlinhos Brown Vumbora amar – Alaim Tavares / Carlinhos Brown Capoeira larará (meia lua inteira) – Carlinhos Brown A latinha – Alaim Tavares / Carlinhos Brown E.c.t. – Marisa Monte / Nando Reis / Carlinhos Brown

O levantamento leva em consideração os segmentos do Ecad de Rádio, Música ao vivo, Shows, Carnaval, Casas de Festas e Diversão, Sonorização Ambiental e Festa Junina