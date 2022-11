Namorada de Rodrygo Goes anuncia término com o jogador um dia antes da estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo do Qatar

24/11/2022 | 13:11



Acabou! Luana Atik, que namorava o jogador Rodrygo Goes, revelou que não está mais se relacionando com o craque. O anúncio veio na última quarta-feira, dia 23, véspera da entrada da Seleção Brasileira em campo, contra a Sérvia.

Rodrygo é atacante do Real Madrid e é um dos craques da Seleção Brasileira em 2022.

O anúncio da influenciadora, que pegou todos de surpresa, foi feito após ela abrir uma caixinha de perguntas:

Sim, estou solteira. E acho que já passou da hora de falar sobre isso. Já venho conversar com vocês.

Apesar da promessa de esclarecer o assunto, até o momento Luana não falou mais nada sobre o término. Segundo o jornal Extra, a influencer inclusive arquivou todas as fotos que tinha com Rodrygo e os dois não se seguem mais nas redes sociais. Eles estavam juntos a três anos.

Na última foto postada por Luana, onde ela aparece vestindo um biquíni com as cores do Brasil, os internautas não pouparam os comentários e questionaram o motivo da influencer terminar com o jogador ás vésperas do primeiro jogo da Seleção Brasileira no Qatar:

Deixou o moleque justamente hoje, tá de sacanagem né? Cadê o comprometimento com o hexa, questionou uma pessoa

Aí você brincou, disse outra pessoa, não acreditando no término