Arthur Picoli recebeu 500 mil reais para estrelar propaganda ao lado de Galvão Bueno

24/11/2022 | 13:10



Que bolão! A internet foi surpreendida nesta quinta-feira, dia 24, com informações sobre o cachê que ex-BBB Arthur Picoli recebeu para estrelar uma propaganda ao lado de Galvão Bueno.

Segundo o jornal Metrópoles, Arthur recebeu o convite de uma marca de bebidas alcoólicas e teria ganhado a bolada de 500 mil reais, já que o vídeo será veiculado com a Copa do Mundo no Qatar.

O veículo ainda informou que o ex-affair de Carla Diaz também viajará para o país onde está sendo sediado o evento futebolístico com tudo pago, a fim de assistir aos jogos e gravar conteúdos patrocinados.

No fim de outubro, o moreno já havia anunciado a parceria entre ele e Bueno nas redes sociais.

Aquela estreia com pé direito! Sonhar, correr atrás e realizar. Galvão é um ser humano fantástico, escreveu.