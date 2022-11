A Copa em São Caetano. Verde-amarelo na Rua Oswaldo Cruz. Os broches da Copa.

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



26/11/2022 | 00:06



À definição clássica, o colecionador Luiz Romano acrescenta os seus pins oficiais das Copas do Mundo. “Os pins oficiais da Copa do Catar eu já comprei, mas ainda não recebi”, acrescenta Romano.

Integrante do Memofut – Grupo de Literatura e Memória do Futebol -, filho do massagista Mário Romano, Luiz Romano mantém a tradição de enfeitar a sua rua, em São Caetano, nesses momentos únicos de Copa do Mundo.

Aqui está ele, na Rua Oswaldo Cruz, 757, em São Caetano, na frente da casa de sua mãe. “Essa foto foi tirada numa das vitórias do Brasil em 2018, na Copa da Rússia”. Foi a última Copa de Dona Thereza, mãe do Romano.

Crédito das fotos 1 e 2 – Acervo: Luiz Domingos Romano

OS PINS. Da coleção de Luiz Romano faltam os da Copa 2022: Catar, onde está você?

RUA OSWALDO CRUZ. Copa de 2018: Luiz Romano (o 1º à esquerda), Roberto Scopiato, Eliane Romano, Ezilda Soletti, Salete Rocco, Thereza Rocco Romano e Cristian Soletti: todos parentes

DIÁRIO DA COPA

Sérgio Paz, do Memofut.

Diretamente do Catar.

Ele e sua bicicleta.

Crédito da foto 3 – Sergio Miranda Paz

CORNICHE. Tudo é Copa: o lago, a cidade e em primeiro plano...

VIAGEM NO TEMPO

Gustavo Longhi.

Lembranças de todas as Copas.

Crédito da foto 4 e 5 – Pesquisa e divulgação: Gustavo Longhi de Carvalho

1954. Alemanha, campeã; Hungria, vice, de uma final eletrizante: vitória da Alemanha Ocidental por 3 a 2

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Quinta-feira, 26 de novembro de 1992 – ano 34, edição 8241

MANCHETE – Lei salarial deverá ser votada em dezembro.

Empresários se comprometeram a apresentar dentro de 15 dias um plano econômico ao presidente Itamar Franco.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Tremembé. Elevado a município em 26 de novembro de 1896, quando se separa de Taubaté.

Pelo Brasil: Bom Sucesso, Califórnia, Cândido de Abreu, Engenheiro Beltrão, Paranacity, Sabáudia, São João do Caiuá, Tamboara e Wenceslau Braz (PR), Cacoal (Rondônia), Colniza (MT), Guarabira e Solânea (PB) e Pirambu e São Miguel do Aleixo (SE).

SANTOS DO DIA

Leonardo de Porto Mauricio

Silvestre Guzzolini

Alípio

Conrado de Constança

Papa Sirício

Bv. Tiago Alberione.

Em 26 de novembro de...

1902 – Enchentes atingem os bairros paulistanos do Bom Retiro, Brás, Cambuci e Tatuapé.

1912 – Câmara de São Bernardo cria nova seção para serviços de água e esgotos.

1937 - Realizado festival artístico no Pavilhão Teatro Soares, em Santo André. Entre as atrações, Pasta Chuta e seu Caipira, Zeca e seus Garotos de Santo André, Trio Signorini e A. Bardini.

1962 - Lojas Ducal inaugura filial em Santo André, na esquina do Largo da Estátua com a Rua Senador Flaquer. É a 24ª loja da rede.