Programação especial em celebração ao mês da Consciência Negra em São Bernardo

A grande festa com feira de economia criativa ocorrerá no final de semana das 10h às 17h, no sábado (26/11) as atrações serão: Roda de samba da banda Tivisambar e intervenção artística de Denis Pinho, e no domingo (27/11), apresentações de maracatu e congada, além do coletivo Afroescola, que levará uma oficina de jogos de tabuleiros africanos, destinada para pessoas a partir de 12 anos.