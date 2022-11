GOL no Twitter: companhia aérea distribui descontos durante jogos do Brasil

Da Redação, com assessoria

A GOL Linhas Aéreas não poderia ficar de fora das celebrações em torno da Seleção Brasileira de Futebol, da qual é patrocinadora. Durante os jogos do Brasil dos dias 24 e 28 de novembro, assim como em 2 de dezembro, os torcedores que postarem um grito de gol no Twitter, acompanhado da #linhasaereas, irão receber um cupom especial para ser usado até às 23h59 do dia de cada partida.

O desconto, de 5%, poderá ser utilizado na compra de qualquer passagem nacional durante o Feirão Black Friday GOL nos dois primeiros jogos. Neste contexto, a tarifa promocional será aplicada sobre os abatimentos já estabelecidos. Isto é, se uma passagem está com 15% de desconto, com o voucher, o abatimento será cumulativo, passando para 20%. Para o terceiro jogo, fora do período do Feirão Black Friday GOL, o desconto será de 10%, não válido para trechos promocionais.

Esta promoção não depende dos gols da Seleção Brasileira e a participação dos torcedores é válida para perfis de contas públicas no Twitter. O grito de gol na rede social será considerado em diferentes variações, como GOL, GOOL, GOOOOL, GOOOOOOOL, entre outras. O cupom, que será recebido pelo participante via mensagem direta, é válido para as primeiras 2.000 compras de bilhete no site ou app da GOL.

Os parcelamentos podem ser efetuados em até 12x sem juros com a bandeira Mastercard, e em até 9x sem juros com outras bandeiras, como American Express, Diners, Elo, Hipercard e JCB.

A promoção é válida para passagens domésticas com tarifas Família Light e Promo, em viagens obrigatoriamente de ida e volta. Os períodos de voo para os quais os clientes poderão adquirir os bilhetes são entre 10/02/2023 e 16/02/2023; 24/02/2023 e 05/05/2023; 11/04/2023 e 19/04/2023; 25/04/2023 e 27/04/2023; 03/05/2023 e 06/06/2023; e entre 13/06/2023 e 30/06/2023.