Ator de Sex And The City divide opiniões ao anunciar noivado com amiga logo após divórcio

24/11/2022 | 12:10



Pulou a cerca? Blair Underwood deu o que falar na web por ter noivado com a amiga que conhece há 41 anos logo após se divorciar de Desiree DaCosta. O ator de Sex And The City anunciou a novidade nas redes sociais, mas foi bombardeado pelos fãs, que questionaram se ele teria traído a ex-esposa por conta da rapidez que tudo se desenrolou.

Meu destaque pessoal foi andar num tapete vermelho com minha nova noiva, Josie Hart. Ela é a pessoa mais incrível, brilhante, bonita, hilária, instigante e perspicaz que conheço. O futuro é louco e brilhante, garota. Nenhum de nós sabe aonde Deus guiará nossos caminhos. [Josie] me apoia desde antes de eu me tornar um ator. Quando uma amizade de 41 anos te dá um tapa na nuca e se transforma em romance, você se levanta, presta atenção e dá um passo à frente em gratidão, escreveu Underwood.

Na mesma hora, uma internauta retrucou:

Alguém antes, durante e depois de seu casamento de 27 anos claramente significa adultério, pecado e desrespeito à esposa de 27 anos.

É exatamente por isso que não confio nessa de: é uma amiga, escreveu outra.

Não se sabe ao certo quando o casal começou a namorar, contudo, o pedido de casamento foi feito 18 meses após Blair anunciar o divórcio de Desirre, com quem era casado durante 27 anos.