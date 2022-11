Ele está de volta! Johnny Depp retorna ao elenco de Piratas do Caribe após processo milionário contra Amber Heard

24/11/2022 | 12:10



Os fãs de Piratas do Caribe que não queriam mudanças no elenco da saga já podem respirar aliviados. Isso porque, depois de muita insegurança durante o processo milionário que Johnny Depp passou contra Amber Heard, o ator está de volta à produção!

Cinco anos depois do lançamento de A Vingança do Salazar e alguns meses depois de vencer a batalha judicial contra a ex-esposa, Depp estará de volta às telonas como o Capitão Jack Sparrow.

Segundo o jornal britânico The Sun, o ator de 59 anos de idade irá para o Reino Unido em fevereiro de 2023 para começar os testes de gravações em um local secreto. O título provisório do longa foi definido como Um Dia no Mar.

Johnny deve retornar como Capitão Jack Sparrow e está programado para começar a filmar no início de fevereiro em um local secreto no Reino Unido. Está tudo em fase inicial e ainda não há nenhum diretor ligado ao projeto, que está sendo chamado de Um Dia no Mar. Espera-se que ele faça um teste de filmagem no início de fevereiro, antes que a produção comece totalmente. Bruce Hendricks, que trabalhou nos três primeiros filmes, foi nomeado produtor executivo do novo projeto. Todos os outros detalhes estão sendo mantidos em segredo, revela a fonte.

Vale lembrar que Depp fez sua estreia como Capitão Jack Sparrow em 2003, e conquistou o público com a saga de sucesso que arrecadou mais 22 bilhões de reais no mundo. Ao todo, já foram cinco filmes lançados.