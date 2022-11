Performance 'Jornada impossível marca abertura do 50º Salão de Arte Contemporânea Luiz Sacilotto

Da Redação



24/11/2022 | 11:52



Neste ano, o Salão de Arte Contemporânea Luiz Sacilotto chega à 50ª edição. A abertura será realizada nesta sexta-feira (25), às 19h, no Salão de Exposições do Paço Municipal de Santo André. Para celebrar a edição especial deste que hoje é o principal Salão brasileiro, a artista curitibana Papoula A. L realizará durante a primeira semana a performance “Jornada impossível”, que trata do excesso de trabalho dos dias atuais, principalmente para as mulheres.

Nesta 50ª edição, o Salão contou com 655 inscritos de todo o país. Destes, a Comissão de Seleção e Premiação, formada pela crítica de arte, curadora e professora Priscila Arantes, pela historiadora, crítica de arte e curadora Thais Rivitti e pelo artista visual e pesquisador Pontogor, selecionou 61 obras de 47 artistas. As obras, em vídeo, instalações, performances, fotografias e pinturas, poderão ser conferidas pelo público no período de 28 de novembro a 23 de fevereiro de 2023.

O coordenador e curador da Casa do Olhar, e responsável pelo Salão, Reinaldo Botelho, destaca que em sua 50ª edição, o evento, que se tornou o mais prestigioso do país, recebeu um número recorde de inscritos. “Os trabalhos apresentados pelos artistas são de grande complexidade, seja por suas temáticas e narrativas, seja no uso dos formatos e suportes diversos. Isso mostra um amadurecimento e um rigor dos artistas e do circuito de arte. Os artistas estão muito atentos às questões contemporâneas e tratam delas com muita lucidez”, comenta.

Botelho acrescentou que a edição deste ano destaca-se também por sua característica de grande diversidade e a inclusão, não apenas da representatividade regional, mas também de gênero e raça. “Isso é muito significativo para nós, por isso, nos próximos anos nosso propósito é ampliar esses atributos”, complementa.

Selecionados e premiados - Dos 47 artistas selecionados pela Comissão que integram o Salão deste ano, cinco receberam o Prêmio Aquisição. São eles: Agrippina Manhattan (São Gonçalo - RJ), Alexandre Silveira (Campinas - SP), Denis Moreira (São Paulo - SP), Gustavo Torezan (São Paulo - SP), e Paloma Gomide (Florianópolis - SC). E o artista Gu da Cei (Ceilândia - DF) levou o Prêmio Estímulo.

Estas obras passarão a fazer parte do acervo artístico da cidade, que atualmente reúne aproximadamente mil obras de artistas como Antonio Henrique Amaral, Maria Auxiliadora, Sandra Cinto, Geraldo de Barros, Alex Vallauri, Hudnilson Jr., Thomaz Ianelli, Arnaldo Ferrari, Vânia Mignone, Lothar Charoux, Rogério Degaki, Sofia Borges, João Suzuki, Luiz Sacilotto, Sergio Romagnolo, Georgia Kyriakakis, Albano Afonso, Paul Setúbal, Cristina Suzuki, Rafael Campos Rocha, Ana Teixeira, Maria Bonomi, Hermelindo Fiaminghi, Wagner Malta Tavares e outros importantes artistas brasileiros.

E a região do ABC também estará presente no Salão deste ano. Integram a lista: ILha (Mauá), Ricardo Sanchez (São Bernardo do Campo), além do andreense Rubens de Souza.

História - Concebido em 1968, em plena ditadura civil militar, e dedicado à vanguarda e ao experimentalismo, o hoje já tradicional evento abrigou ao longo dos anos parte significativa dos movimentos artísticos brasileiros, como a abstração geométrica, o novo realismo, a pop arte e arte postal, a geração 80, a produção da gravura, da fotografia, do videoarte e do graffiti, a explosão dos coletivos artísticos, das performances e arte digital, as intervenções urbanas e a arte pública.

Serviço

Abertura do 50º Salão de Arte Contemporânea Luiz Sacilotto

Data: 25/11/2022 (sexta-feira)

Horário: 19h

Local: Salão de Exposições do Paço Municipal de Santo André

Endereço: Praça IV Centenário, s/n, Centro, Santo André

Visitas: de 28 de novembro de 2022 a 23 de fevereiro de 2023, de segunda a sexta, das 10h às 17h

Indicação: livre

Entrada gratuita