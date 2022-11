Vinícola Matetic, no Chile, lança nova experiência de enoturismo

Redação

Do Rota de Férias



24/11/2022 | 11:55



Em meio aos belos cenários montanhosos e aos vinhedos do Vale do Rosário, a cerca de 1h20min (aproximadamente 100 quilômetros) de Santiago, a Vinícola Matetic é um dos melhores lugares para experimentar e conhecer de perto a produção de conceituados vinhos chilenos. Quem for lá nos próximos meses poderá aproveitar uma experiência inédita de enoturismo.

Nova experiência na Vinícola Matetic

A nova opção de tour começa no charmoso Empório da Matetic. Além de servir refeições rápidas, o espaço vende vinhos, artesanatos, acessórios e produtos gastronômicos gourmet. Na companhia de um guia bilíngue, o grupo de participantes é convidado a explorar a região e conhecer mais a respeito do terroir local e dos processos de agricultura orgânica e biodinâmica da vinícola.

A experiência também inclui um passeio pelos parreirais – a Matetic tem mais de 139 hectares de vinhedos – e uma visita a um pequeno museu. Ali, é possível ver barris usados na produção das bebidas e observar maquinários antigos.

Quando o tour se aproxima do fim, o grupo retorna ao Empório para uma degustação. O pacote inclui tábua de queijos individual e quatro taças de vinho. Duas delas são da linha Corralillo, que tem rótulos produzidos com oito tipos de uvas, incluindo opções como riesling, gewürztraminer e carménère. As outras são da linha premium Equilibrio, que se destaca com estruturas mais complexas e explora os sabores das uvas chardonnay, pinot noir, sauvignon blanc e syrah.

O passeio dura aproximadamente 1h30min e pode ser realizado às 10h30 ou às 14h30. Ele está disponível tanto para quem vai à Matetic para passar o dia como para os hóspedes do La Casona, que fica dentro da propriedade da vinícola.

Projetado em um casarão colonial de 1900, o hotel tem 10 acomodações amplas, ambientes luxuosos, sala de jogos, sala de estar com lareira e piscina ao ar livre. O empreendimento é uma ótima opção para explorar a região sem pressa, com tempo para conhecer as atrações da Matetic e para fazer trilhas e passeios de bicicleta.

Os visitantes também podem aproveitar a ocasião para ir ao Restaurante Equilibrio, que fica dentro da propriedade da vinícola e conta com menu variado composto por carnes, peixes, frutos do mar e opções vegetarianas.

