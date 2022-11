Gol Last Edition, última edição do modelo, sai por R$ 95 mil; veja detalhes

Da Redação

Do 33Giga



24/11/2022 | 11:55



Após 42 anos de produção ininterrupta na fábrica de Taubaté (SP), o Gol chega a sua última versão. A Volkswagen apresentou a edição limitada Last Edition.

Em lote de apenas 1.000 unidades, o Gol Last Edition traz todos os equipamentos disponíveis para o compacto, desde itens de design e estilo, até uma cabine exclusiva com conforto, tecnologia e robustez.

A cor selecionada para o Gol Last Edition foi o Vermelho Sunset, herdada do Nivus e já presente no T-Cross e no Novo Polo. Ela ressalta as linhas do modelo e contrasta com os detalhes exclusivos da versão de despedida do compacto.

Na dianteira, a grade superior recebeu detalhes preto piano, seguindo a linha de detalhes exclusivos, como as rodas de liga leve de 15 polegadas pintadas de preto brilhante e os adesivos nas portas com alusão à edição.

Na traseira, a nomenclatura Gol Last Edition traz a mesma fonte utilizada no Gol GT, protótipo construído pela Volkswagen para o Salão do Automóvel de 2018, além da faixa que interliga as lanternas traseiras, escurecidas exclusivamente para a última edição.

O toque especial ficou para a coluna C, local escolhido para receber o emblema que marca os 42 anos de produção do Gol, revivendo as clássicas rodas orbitais, equipadas pela primeira vez no Gol GTI, na década de 1990.

O motor 1.0 MPI também equipa o Gol Last Edition, entregando 84 cv de potência e 10,3 kgfm de torque máximo, atrelado ao câmbio manual de cinco marchas. O conjunto, conhecido por sua durabilidade e robustez, é um dos mais econômicos do segmento.

Cabine histórica

Ao longo de sua trajetória, passando pelas cinco gerações, o Gol recebeu diversas configurações de cabines diferentes. Algumas mais funcionais, como na segunda geração do Gol, lançada em 1994, ou uma opção mais esportiva, como o Gol GTI de 1988.

No Gol Last Edition, o interior trouxe mistura para fazer homenagem as edições mais conhecidas do compacto. Já no primeiro contato, os bancos foram revestidos em tecido exclusivo que remete aos assentos Recaro que estavam presente no Gol GTI, além do destaque em baixo relevo com o nome da edição e as costuras vermelhas.

Nas portas, foi aplicado, pela primeira vez nesta geração, tecidos na parte central, replicando o material dos bancos. Completando o clima esportivo do interior, o teto foi revestido na cor preta, assim como as colunas A e B.

A frente do motorista, a herança esportiva permanece no painel de instrumentos, com grafismo exclusivo para a Last Edition, além do volante multifuncional revestido em couro, que também recebeu costuras vermelhas. No console central, o sistema de infotainment Composition Touch com espelhamento Android Auto e Apple CarPlay foi instalado logo abaixo do acabamento em estilo fibra de carbono, onde foi posicionada a placa da edição limitada com a numeração da unidade.

O Gol Last Edition, com todos os itens de série, sem opcionais, custa R$ 95.990.