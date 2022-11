Exterior, IPCA-15 em linha e adiamento da PEC animam Ibovespa a 110 mil pontos

24/11/2022 | 11:26



O ambiente externo tranquilo nesta quinta-feira, 24, com os mercados de ações reagindo positivamente à ata do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos) da véspera, permite ajuste para cima do Ibovespa. Além disso, também explicam a valorização a adoção de estímulos na economia chinesa e o adiamento da apresentação da PEC da Transição para a semana que vem, bem como IPCA-15 de novembro dentro do esperado por analista. A liquidez, contudo, pode diminuir, por conta de feriado nos EUA, que fecha os mercados por lá, e ainda devido à estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, no Catar (16 horas).

"Hoje o Ibovespa está muito mais tentando recuperar, dado que não tem muitas notícias atrapalhando. É um dia em que a liquidez deve ser baixa feriado nos EUA. Daqui a pouco muitas pessoas irão para casa assistir à estreia do Brasil na Copa", avalia a economista-chefe da B.Side Investimentos, Helena Veronese. A agenda de indicadores e de eventos aqui e lá fora está fraca.

Ontem, o documento do Fed sobre a reunião de política monetária em novembro, indicou que a maioria dos dirigentes concorda em moderar o ritmo de alta dos juros americanos nos próximos encontros. Hoje, o Banco Central Europeu (BCE), também em sua ata, disse que uma pausa no aperto monetário é possível se houver recessão prolongada e profunda.

Após ceder mais de 1% por temores fiscais locais, ontem o índice Bovespa reduziu as perdas no fechamento para 0,18%, aos 108.841,15 pontos, em meio à alta das bolsas de Nova York, que hoje ficam fechadas com o feriado de Ação de Graças. Às 11h09, o Ibovespa renovava máxima aos 110.483,38 pontos e subia 1,51%, após abrir aos 108.845,74 pontos.

Por aqui, o PT decidiu protocolar a PEC da Transição somente na semana que vem. A equipe do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva quer aprovar uma proposta para deixar o Bolsa Família fora do teto de gastos, mas enfrenta resistência nas negociações.

"Pode ter tem algum efeito positivo nos mercados, mas as incertezas fiscais continuam elevadas", avalia em nota a MCM Consultores.

Hoje, o IBGE informou que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo -15 (IPCA-15) subiu 0,53% em novembro (mediana das previsões em 0,54%), após 0,16% em outubro.

Conforme Helena Veronese, da B. Side, se avaliação for feita somente em cima do indicador, tem-se uma análise positiva. "Se isolarmos a política, o IPCA-15 alivia. É uma inflação condizente com corte de juros daqui a pouco, o que dá força para Bolsa, mas o fiscal é que deve determinar isso corte ou novas altas da Selic", pondera a economista.

O BTG Pactual diz que, apesar da melhora marginal na dinâmica inflacionária recente, observa uma deterioração das perspectivas para os preços em 2023, impulsionada pela possível reversão parcial das desonerações tributárias de 2022 e propostas de expansão fiscal. "O segundo vetor pode contribuir para depreciação cambial e dificultar a convergência da inflação para o centro da meta no horizonte relevante de política monetária", afirma em nota o banco.

Na China, bancos estatais vão liberar 270 bilhões de yuans em crédito ao setor imobiliário chinês. A notícia atenua um pouco as preocupações com a escalada de casos de covid-19 na China, estimulando elevação das ações do segmento, dado que o minério de ferro avançou 1,31% em Dalian. Já o petróleo cai, diante de temores sobre a demanda. Os papéis da Petrobras, após subirem, caíam 0,47% (PN) e -0,11% (ON). Já os da Vale subiam 0,64%, bem como de outras do setor metálico, com exceção de Gerdau, que cedia em torno de 0,20%.

O gigante asiático ampliou os lockdowns contra a pandemia, após relatar o maior número diário de novos casos de covid-19 desde o começo da pandemia, no fim de 2019.

As medidas tendem a enfraquecer mais a atividade do país e do mundo e, por consequência, a demanda por commodities.