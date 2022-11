BC da África do Sul decide elevar taxa básica de juros de 6,25% para 7%

24/11/2022 | 11:13



O Banco Central da África do Sul decidiu nesta quinta-feira, 24, elevar sua taxa básica de juros em 75 pontos-base (pb), de 6,25% a 7%. De acordo com o comunicado, a decisão não foi unânime: três membros do Comitê preferiram o aumento anunciado, enquanto dois deles votaram por uma alta de 50pb.

O BC sul-africano destaca que, no segundo trimestre deste ano, a inflação ultrapassou o limite superior da meta e deve permanecer acima dela até o segundo trimestre de 2023.

"A alta inflação e o fraco crescimento econômico continuam a moldar as condições globais juntamente com as respostas das políticas monetária e fiscal. A guerra na Ucrânia se arrasta, prejudicando o comércio e elevando os preços de energia, alimentos e outras commodities", analisa o banco.

Dessa forma, o BC prevê que a economia do país deve crescer 1,8% (de 1,9%) este ano e 0,4% no terceiro trimestre. Já o crescimento do quarto trimestre está previsto para ser de apenas 0,1%. "A economia deverá crescer 1,1% em 2023 (de 1,4%) e 1,4% em 2024 (de 1,7%), abaixo das projeções anteriores", ressalta.

Com relação à inflação, a previsão para este ano e o próximo é ligeiramente superior em 6,7% e 5,4%, respectivamente. Em 2024 e 2025, esperamos inflação de 4,5%.