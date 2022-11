Eleição inacabada e inquietação do povo

Dirceu Cardoso Gonçalves



Diferentemente das eleições de governador, cujo segundo turno ocorreu no mesmo dia ­ 30 de outubro ­, a disputa presidencial apresenta-se, ainda, inacabada. Tanto que o vencedor não comemorou, o perdedor não reconheceua derrota e o País vive a onda de protestos dos insatisfeitos na frente dos quartéis e dos caminhoneiros que bloqueiam rodovias. São mais de 20 dias de incertezas que passam por denunciados problemas nas urnas eletrônicas, relatório elaborado pelos técnicos das Forças Armadas e, para completar o quadro adverso, a rejeição do vencedor em razão dos seus recentes problemas judiciais removidos pela canetada do ministro Edson Facchin, do Supremo Tribunal Federal.

O quadro atual é tenso. A existência de meios ágeis e eficientes da circulação de informação multiplica a repercussão de coisas e fatos que, em crises anteriores, demoravam horas e até dias para se espalhar, eram por muitos compreendidos como boatos e, não raramente, quando o povo deles ficava sabendo, já haviam se solucionado.

Hoje, o telefone celular, as redes sociais e os demais recursos modernos colocam os fatos à frente do destinatário em tempo real. Isso exige estratégia das autoridades e, especialmente, dos que podem trazer luzes (ou trevas) ao processo. Coisas do mundo globalizado, que a maioria dos países já sentiu, inclusive no processo eleitoral.

Mas, uma crise como essa não é inédita. Em 1953, Getúlio Vargas foi o primeiro governante brasileiro a sofrer o processo de impeachment, mas não foi afastado porque ganhou a votação. Mas, na manhã de 24 de agosto de 1954, suicidou-se com um tiro no peito, para impedir que fosse deposto. Vivemos pouco depois ­ em 1960 e 61, a eleição e renúncia de Jânio Quadros, a crise onde os militares impuseram condições para a posse do vice João Goulart que, mesmo assim, três anos depois (em 1964), foi afastado sob a acusação de articular um golpe de esquerda.

Os militares permaneceram 21 anos no poder. Cito esses episódios apenas para lembrar que a crise de hoje é apenas mais uma na história de uma República que se implantou e vive aos trancos. Vale lembrar que a maior crise nunca é a passada, mas a presente, porque é essa que nos incomoda e pode trazer consequências.

No atual quadro, quando o povo está inseguro e questiona aspectos da eleição, é preciso informá-lo devida e sinceramente. Não é mais o caso de um poder constituído informar a outros poderes, mas todos eles darem sua satisfação ao povo, verdadeiro dono do poder. Dizer se há ou não problema nas urnas, esclarecer se as intervenções judiciais foram devidas ou indevidas e informar claramente sobre as providências a serem adotadas.

O País precisa da ação dos verdadeiros patriotas para que cada um assuma suas responsabilidades e todos trabalhem pela pacificação e, principalmente, pelo cumprimento da Constituição que, no seu artigo 1º, determina: "Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição."

Dirceu Cardoso Gonçalves é dirigente da Aspomil (Associação de Assistência Social dos Policiais Militares de São Paulo).