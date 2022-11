Após receber previsão, Mel Maia anuncia que colocou DIU: - Lene Sensitiva, babys aqui não

24/11/2022 | 10:10



Blindada! Após Lene Sensitiva enviar uma mensagem a Mel Maia prevendo que ela engravidaria em breve, a atriz anunciou que tomou providências e colocou DIU. Nos Stories do Instagram, a jovem de 18 anos de idade explicou brevemente o motivo de ter decidido adotar o método contraceptivo intrauterino e revelou que sofre muito com cólicas.

- Desculpem não ter aparecido mais cedo. Eu saí cedo de casa porque eu fui colocar meu DIU. Eu tava pensando em colocar o DIU há um tempo, mas quando a Lene Sensitiva me mandou mensagem, foi quando realmente colocar. Não vou contar como foi a minha experiência. Coloquei acordada no consultório. Eu tinha falado com a doutora que eu queria colocar apagada, porque sinto muito cólica. Eu sinto cólica no período menstrual e no período fértil. Então, é de pessoa para pessoa. Vou ver se conto a minha experiência. É só para contar essa novidade para vocês!

A jovem ainda brincou na legenda do vídeo:

Lene Sensitiva, babys aqui não.