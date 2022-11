Kylie Jenner anuncia o nome do filho de nove meses de vida

24/11/2022 | 10:10



Kylie Jenner segue na jornada para decidir o nome do filho caçula. Assim que nasceu o pequeno, fruto do relacionamento com Travis Scott, a empresária havia anunciado ao mundo que ele se chamaria Wolf. No entanto, ela logo mudou de ideia e pensou em trocar por achar que não combinava. Agora, a socialite anunciou que manterá a decisão original - por enquanto!

Segundo informações da revista People, o último episódio da segunda temporada do reality The Kardashians exibiu o momento em que Kylie confirma o nome do filho e ainda faz um certo mistério sobre o futuro dele:

- O nome do meu filho ainda é Wolf. Eu vou avisar vocês se mudar. Talvez na temporada três.