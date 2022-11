Santo André recebe drive-thru para descarte correto de eletroeletrônicos, pilhas e lâmpadas fluorescentes

Da Redação



24/11/2022 | 10:10



Santo André recebe nos dias 25 e 26 de novembro (sexta e sábado) um ponto de coleta especial para descarte de resíduos eletrônicos, pilhas e lâmpadas fluorescentes. A ação é promovida desde 2020 pelo Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André) em parceria com a Green Eletron, entidade gestora sem fins lucrativos de logística reversa de equipamentos eletroeletrônicos e pilhas, e a Reciclus, responsável pela reciclagem das lâmpadas. Em três drive-thrus na cidade, foi possível coletar e reciclar mais de 12 toneladas desses itens.

Nos dois dias, a população poderá descartar eletroeletrônicos de uso doméstico de todos os portes que já não possuem mais utilidade, como computadores, impressoras, geladeira, fogões, telefones, carregadores, pilhas gastas e eletrodomésticos. A entrega será feita sem sair do carro, em formato drive-thru. O ponto de coleta será instalado na baia de táxis do Paço Municipal de Santo André (Avenida Portugal, em frente à sede da OAB), das 9h às 16h.

Segundo um relatório da Universidade das Nações Unidas, o Brasil descartou apenas em 2019 mais de 2 milhões de toneladas de resíduos eletrônicos, sendo que menos de 3% disso foi reciclado. A ação visa sensibilizar a população sobre a importância e a necessidade da destinação correta deste tipo de resíduo.

Para quem não conseguir participar da ação, é possível descartar esses resíduos nos coletores permanentes da Green Eletron e Reciclus (as localizações dos pontos podem ser encontradas nos sites das entidades). Além disso, resíduos eletroeletrônicos podem ser entregues em todas as Estações de Coleta do Semasa.

Reciclagem de REEE - O lixo eletrônico, REEE ou e-lixo, é um dos desafios da gestão de resíduos em todo o planeta, já que o número de dispositivos desse tipo de material cresce a cada ano. Além de sobrecarregar os aterros sanitários, os componentes químicos são prejudiciais ao meio ambiente caso sejam descartados e manuseados de forma incorreta, com potencial de contaminação do solo e de cursos d’água. Também representam um grande desperdício, já que, quando reciclados, eles podem ser convertidos em matéria-prima para diferentes indústrias. Insumos são recursos limitados na natureza e o descarte correto permite o seu reaproveitamento e a diminuição das emissões de CO2.

Para dar visibilidade ao assunto e mostrar à população a importância da reciclagem destes materiais, a Green Eletron lançou o movimento ‘Eletrônico Não é Lixo’. No site Eletrônico Não É Lixo é possível ter acesso a informações e dados sobre a geração destes resíduos e também baixar o e-book que contém um guia completo sobre a reciclagem do lixo eletrônico, como é popularmente chamado.