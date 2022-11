BYD: SUV elétrico Yuan Plus EV chega ao mercado brasileiro

Da Redação

O Yuan Plus EV, o novo SUV 100% elétrico da BYD, entrou em pré-reserva. Os consumidores poderão de adquirir o modelo partir de dezembro. Para ver a ficha técnica do carro, clique aqui.

Para efetuar a pré-reserva, basta acessar o hotsite. Após o cadastro, o comprador será contatado pela concessionária correspondente à sua região, para confirmação da reserva e pagamento do sinal.

O primeiro lote terá 100 unidades e todos os compradores receberão em cortesia um carregador portátil Wallbox. O preço público sugerido para o modelo 100% elétrico BYD Yuan Plus EV é de R$ 269.990.

Assim como demais veículos da atual geração da marca, o Yuan Plus EV traz a inovadora bateria Blade, que assegura uma autonomia urbana (PBEV) de até 458 km, além de possibilitar ao público maior sustentabilidade, zero emissão de carbono e um meio ambiente mais saudável.

As autonomias (PBEV) combinada e rodoviária são, respectivamente, 423km e 380km. O formato lâmina garante maior densidade energética, maior duração da bateria com otimização de espaço.

A bateria Blade do Yuan Plus EV dispõe de um inteligente sistema de gestão térmica, de resfriamento e de que aquecimento aumenta sua eficiência térmica em até 20%. Ao mesmo tempo, que reduz a perda de energia.

Seu sistema de bomba de calor pode funcionar a temperaturas de -30? a 60? e aumenta o alcance em até 20% no inverno. O sistema aproveita o calor residual do ambiente, do powertrain, do compartimento de passageiros e até mesmo das baterias.

Essa gestão do Yuan Plus EV ajuda a garantir uma longa vida e durabilidade da bateria. Além disso, a bateria Blade é construída em LFP (Lítio-Ferro-Fosfato) e possui uma vida útil mais longa do que a bateria NCM (Níquel-Cobalto-Manganês).

No Yuan Plus EV, a alta tecnologia de carregamento da bateria Blade permite um alcance de até 150 km, após 5 minutos de carga. O veículo pode alcançar uma carga rápida e ser carregado de 30 a 80% em apenas 30 minutos com um carregador DC de 80kW.

O BYD Yuan Plus EV é equipado com sensores dianteiros e traseiros que auxiliam o motorista durante toda a condução. Sua câmera panorâmica 360°, com modo 3D, amplia a visão e oferece segurança aos passageiros.

Outro diferencial é o seu sistema de Cruise Control Inteligente, que auxilia o veículo a seguir automaticamente o caminho e o ritmo do carro da frente, em velocidades inferiores a 60 km/h. Destaque também para o sistema Rear Cross Traffic Alert (RCTA).

Ao sair da vaga, o radar de ondas milimétricas, monitoriza outros usuários da estrada que se aproximam da traseira do veículo em tempo real emitindo um som de aviso e depois freando automaticamente em caso de uma possível colisão.

O Yuan Plus EV chega ao mercado nacional com a avançada Multimídia DiLink, com uma tela de controle central de 12,8”, que suporta a rotação adaptativa. Traz também luzes de atmosfera interativa rítmica multicolorida, luzes de leitura em LED de toque, e outras configurações.

O console flutuante central traz atalhos para as principais funcionalidades do modelo. Um dos destaques é seu teto solar panorâmico elétrico, com antiesmagamento e acionamento sensível ao toque. O modelo ainda permite o carregamento do celular por indução.

Segurança também é um item com muito destaque no BYD Yuan Plus EV. O veículo conquistou recentemente a classificação de segurança cinco estrelas concedida pelo Euro NCAP, o principal programa independente de avaliação de segurança da Europa.

O novo modelo da BYD é equipado com um motor elétrico síncrono de íman permanente, com potência máxima de 204CV e torque máximo de 310N.m. com aceleração de 0 a 100 km/h em 7,3 segundos. Algumas de suas caracteríscas principais como a baixa perda e alto desempenho de dissipação de calor. O resultado é a alta eficiência, que pode chegar a 97,5%.

As dimensões do Yuan Plus EV são 4.455mm de comprimento, 1.875mm de largura, 1.615mm de altura, com entre eixos de 2.720mm e altura mínima do solo de 175mm.

A suspensão dianteira é do tipo McPherson, com freios a disco ventilados. Atrás, do tipo Multi-link e discos sólidos. O sistema de freios é ainda regenerativo inteligente. As rodas de 18” possuem design único, com pneus 215/55R18. Uma de suas principais diferenciais é o espaço interno do porta-malas de 312 litros. O peso em ordem de marcha é de 1.700 kg.

O novo SUV elétrico da BYD está equipado com o sistema de assistência à direção inteligente DiPilot, incluindo piloto automático adaptativo inteligente (ACC + stop n´go), estacionamento automático, monitoramento de ponto cego (BSD), reconhecimento de placas de trânsito (TSR) e frenagem de emergência automática (AEB), sistema de controle de tração (TCS), além de Freio de estacionamento elétrico (EPB) e modos de condução – Eco, Normal e Sport.

O modelo será disponível em versão única de mercado, em 5 cores: Climbing Gray, Surfing Blue, Skiing Whote, Adventuring Green e Freerunning Red. A garantia é de cinco anos ou 500 mil quilômetros rodados. A bateria Blade contará com garantia de 8 anos, sem limite de quilometragem.