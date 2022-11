Circuito Andreense oferece palestra para empreendedores

Ana Caroline Enis

Especial para o Diário



24/11/2022 | 09:40



Promovido pela Prefeitura de Santo André, Escola de Ouro Andreense e Sebrae, o Circuito Andreense de Empreendedorismo oferece uma palestra gratuita sobre fluxo de caixa para todos que desejam conhecer ferramentas que ajudam a lidar com o dinheiro da empresa e aprender a elaborar planilhas para controle de fluxo de caixa nos negócios.

A "Faça fluxo de caixa e saiba onde vai o seu dinheiro" acontece nesta quintafeira (24), das 9h às 11h, no CESA (Centro Educacional de Santo André) do Jd. São Alberto – rua Petrogrado, altura do número 771. Para conferir a programação completa, basta acessar o site: Bit.ly/Circuito2022 .

Criado em 2018, o Circuito Andreense busca levar capacitação ao empreendedor dos bairros que, muitas vezes, tem dificuldade de se locomover até o centro da cidade em busca de informações de suporte para sua empresa.

Para quem procura uma recolocação no mercado de trabalho, o Centro Público de Emprego, Trabalho e Renda também participa do Circuito Andreense.