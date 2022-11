Três dias após anunciarem separação, Pedro Leonardo e Thais Gebelen reatam

24/11/2022 | 09:11



Apenas três dias após anunciar nas redes sociais que o casamento de 12 anos com Pedro Leonardo havia chegado ao fim, Thais Gebelen contou que eles reataram. Além de exibir um registro com as duas alianças juntas, a influenciadora ainda escreveu um longo texto nos Stories do Instagram.

Perder minha mãe me fez perder o chão e, pela primeira vez, não saber lidar com uma situação de estresse muito maior que eu poderia no momento! Sei que ainda estou dentro do luto, ainda dói e vai doer, espero de coração que isso passe e se transforme em uma doce saudade (como muitos de vocês me falaram). Não imaginava que no lugar de amigos, Deus colocaria anjos, e no lugar de seguidores eu tinha torcedores, eu fiquei e fico extremamente agradecida com tantas mensagens de apoio que tive, humanamente não conseguiria retribuir!!!! A gente não vem com uma fórmula mágica ou receita de bolo, a gente mete os pés pelas mãos, a gente se estressa, se desgasta e acha que não vai dar conta... e como achei, mas família é um projeto de Deus, e o que Ele une... Gratidão por todo apoio que recebi mais uma vez, seja de anjos ou torcedores!!!

Fontes próximas ao casal teriam informado ao jornal Metrópoles que o comunicado da separação foi publicado de forma impulsiva, em um momento de briga. Amigos dos famosos ainda revelaram que o filho do cantor Leonardo e sua esposa viajarão juntos no próximo domingo, dia 27, no Navio Cabaré, com retorno programado para a próxima quarta-feira, dia 30.