Após falas polêmicas, Kanye West pode perder guarda dos filhos com Kim Kardashian

24/11/2022 | 09:10



Kanye West está surfando em uma onda de polêmicas. Depois de ter perdido contratos por falas antissemitas e racistas, o rapper foi acusado de mostrar nudes de Kim Kardashian para seus funcionáros. Acontece que Ye pode perder algo bem mais valioso que dinheiro nesta fase mais controversa. Segundo informações do jornal The Sun, o cantor pode ter como consequência a perda da guarda dos filhos.

Ainda de acordo com o jornal, a situação teria sido agravada após Kanye não comparecer a uma audiência. A advogada de direito da família Lexie Rigden, contou ao The Sun:

Se Kanye se recusar a comparecer ao seu depoimento, o juiz pode sancioná-lo monetariamente, fazê-lo pagar honorários advocatícios e, se for uma violação de descoberta flagrante o suficiente, o juiz pode impedi-lo de colocar em um caso em julgamento. Na maioria dos casos de divórcio, as partes conseguem pelo menos resolver algumas das questões. Mas, dado o seu comportamento e aparente irracionalidade, tudo pode estar em disputa, desde a custódia até a distribuição dos bens. Para duas pessoas muito ricas que não precisam do dinheiro uma da outra, as questões de custódia serão as mais importantes. Suas postagens depreciativas sobre Kim e sua família na mídia e suas propostas sem sentido, incluindo que as crianças frequentem duas escolas diferentes ao mesmo tempo, provavelmente serão usadas para mostrar que ele não pode ser co-pai e não preserva os interesses dos filhos.

Rachel Fiset, outra especialista ouvida pelo jornal, confirmou a informação:

Evitar comparecer no tribunal em litígio é algo tratado com seriedade pelo juiz, principalmente quando se trata de reincidência. Se ele está tentando evitar dar informações que prejudicariam seu caso, o magistrado pode determinar automaticamente que a informação ruim é um fato dentro do julgamento, porque ele não cooperou. Em casos graves, pode ser desacato, que pode ser civil ou criminal conforme determinado.

Vale lembrar que Kanye já trocou de advogado seis vezes durante todo o processo de divórcio. Ele chegou a tentar contratar Camille Vasquez, que defendeu Johnny Depp no caso contra Amber Heard, mas a profissional recusou, principalmente devido as falas antissemitas do cantor.

Kim e Kanye são pais de North, de nove anos de idade, Saint, de seis anos, Chicago, de quatro e Psalm, de três.