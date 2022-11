Kindle: nova geração do e-reader está disponível no Brasil

Da Redação

Do 33Giga



24/11/2022 | 08:55



A nova geração do e-reader Kindle está agora disponível para envio imediato a clientes brasileiros.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

O Novo Kindle 11ª geração apresenta uma tela totalmente nova antirreflexo de 6 polegadas, com alta resolução de 300 ppi e três vezes mais pixels para textos em comparação a geração anterior, e imagens mais nítidas para ler como se fosse em papel.

O modo noturno e a iluminação embutida ajustável proporcionam uma experiência de leitura confortável em todas as condições, incluindo luz solar intensa, ou sem luz.

O novo Kindle é o modelo mais leve e compacto entre os e-readers disponíveis – dá para levar no bolso e ler com apenas uma mão, por ainda mais tempo.

Quer saber tudo sobre Universo Sugar? Clique aqui e compre o e-book O Guia dos Sugar Daddy & Sugar Babies por apenas R$ 10

A maior durabilidade de até seis semanas da bateria do dispositivo maximiza o tempo de leitura, e a porta USB-C torna o carregamento mais fácil. O dispositivo ainda vem com 16GB de armazenamento –duas vezes o armazenamento da geração anterior – o suficiente para guardar milhares de títulos e levar sua biblioteca com você.

Preço e Disponibilidade

O novo Kindle está disponível a partir de R$499 (em até 12x sem juros) com 16GB, nas cores preto e azul. Novas capas para Kindle estão disponíveis em preto, rosa, azul, verde e lavanda. O dispositivo e as capas podem ser adquiridos em amazon.com.br/kindle