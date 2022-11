Mauá registra dois deslizamentos durante chuva

Da Redação



23/11/2022 | 19:51



Mauá foi uma das cidades mais impactadas no Estado pela forte chuva desta quarta-feira (23). No município, onde o volume pluviométrico foi de 70 mm em apenas 40 minutos, de acordo com a Defesa Civil da cidade, foram registrados dois deslizamentos de terra, sem vítimas. Na Região Metropolitana de São Paulo, foram cinco atendidas cinco ocorrências do tipo.

Em Ribeirão Pires, o nível de chuva chegou, em quase três horas, a 155 mm, volume esperado para período de 45 dias. Pontos de alagamento foram registrados em diferentes regiões da cidade, entre os quais Santa Clara, Centro e Parque Aliança.

Vítima fatal

Um homem, de 56 anos, morreu em um carro que foi arrastado para dentro de um córrego na Estrada do Britador, em Mauá.

Confira nota da Prefeitura na íntegra:

Durante a tarde desta quarta-feira (23/11), a chuva registrada em Mauá foi de 70 mm em 40 minutos. O maior volume foi nas regiões do Jardim Itapeva, Vila São João e Jardim Elizabeth. Esses bairros estão localizados próximos ao Rio Tamanduateí, onde um veículo com dois homens caiu no leito no rio — um deles foi resgatado e levado consciente ao Hospital Nardini, onde segue estável e em atendimento, enquanto o outro infelizmente morreu. Até o momento foram identificados dois deslizamentos de terra, sem vítimas, no Jardim Elizabeth e no Jardim Mauá.

Todas as equipes da Prefeitura seguem nas ruas, atuando nos efeitos das fortes chuvas e seguirão em alerta. Segundo a Coordenadoria de Defesa Civil, existe a previsão de mais de 20 mm de chuva até as 21h.