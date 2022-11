Bolsonaro retorna ao Alvorada após expediente no Planalto nesta quarta

23/11/2022 | 18:54



O presidente Jair Bolsonaro retornou ao Palácio da Alvorada na tarde desta quarta-feira, 23, após ter ido ao Palácio do Planalto pela primeira vez em 20 dias. O chefe do Executivo tem se mantido recluso na residência oficial desde que perdeu a eleição para o agora presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, com poucas publicações até mesmo nas redes sociais, onde sempre foi atuante.

Bolsonaro ficou por cerca de cinco horas no Palácio do Planalto, local oficial de expediente da Presidência em Brasília. Por volta das 14h, ele retornou para o Alvorada. Apenas uma reunião com o senador eleito Rogério Marinho (PL-RN), das 11h30 às 12h, foi registrada na agenda oficial divulgada.

Recluso no Alvorada nas últimas semanas, Bolsonaro não ia ao Palácio do Planalto desde 3 de novembro, quando teve um breve encontro, fora da agenda oficial, com o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin. Desde então, o presidente estava recebendo aliados e ministros na residência oficial. A última agenda oficial no Planalto foi uma reunião com o ministro da Economia, Paulo Guedes, no dia 31 de outubro, um dia após o segundo turno da eleição.

Desde a derrota nas urnas, Bolsonaro também diminuiu suas publicações nas redes sociais e não fez as tradicionais transmissões ao vivo. O presidente fez apenas um pronunciamento oficial em 1º de novembro, no Alvorada, e divulgou um vídeo em que pedia o fim dos bloqueios nas estradas. De acordo com aliados, o presidente estava se recuperando de uma ferida na perna. Na semana passada, o ex-ministro da Defesa e candidato a vice-presidente na chapa de Bolsonaro, Walter Braga Netto, afirmou que o presidente havia se recuperado da infecção.