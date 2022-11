Bolsas de NY fecham em alta, direcionadas por publicação de ata do Fed

23/11/2022 | 18:32



As bolsas de Nova York fecharam em alta nesta quarta-feira, 23, após publicação da ata da mais recente reunião de política monetária do Federal Reserve (Fed), realizada nos dias 1 e 2 de novembro, que confirmou as recentes falas de dirigentes da instituição, de que uma desaceleração no ritmo de alta de juros poderá ser apropriada em breve.

O índice Dow Jones fechou em alta de 0,28%, aos 34.195,11 pontos, o S&P 500 subiu 0,60%, aos 4.027,47 pontos e o Nasdaq aumentou 0,99%, aos 11.285,32 pontos.

Para o Citi, os mercados avaliaram o tom usado por dirigentes do Fed na ata como "dovish", reafirmando as expectativas por uma alta da taxa de juros de 50 pontos-base em dezembro. Entretanto, o banco destaca que considerou o tom "neutro", com qualquer sugestão "dovish" equilibrada pelo potencial das taxas de juros subirem. No mesmo documento, o Fed destacou que mais importante do que o ritmo de alta de juros é o nível em que a taxa estará ao fim do ciclo de aperto monetário.

O deVere Group destacou que a sinalização por um possível aumento menor nos juros impulsionou os mercados, mas alertou que o impacto imediato poderá ser silenciado com o feriado de amanhã.

De acordo com levantamento do UBS, a desaceleração da economia global deve levar a uma redução dos lucros de empresas ao longo de 2023, de 4% nos EUA e 10% na Europa.

Hoje, o PMI dos EUA mostrou contração na atividade tanto no setor de serviços como na indústria. Também foi registrado recuo na confiança do consumidor.