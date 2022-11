Após ser chamado de arrogante por jornal, Neymar dispara: Objetivo como prioridade não é menosprezo

23/11/2022 | 18:11



Dias após ser apontado como arrogante pelo jornal alemão Bild, Neymar, craque da Seleção Brasileira, finalmente se manifestou em suas redes sociais.

Tudo começou quando o jogador vestiu um calção com seis estrelas. Lembrando que o Brasil possui cinco, e compete pela sexta nesta Copa do Mundo. A atitude do astro não agradou muito a alguns críticos.

Agora, em seu Instagram, Neymar aproveitou que em breve vai estrear, junto com a seleção brasileira, nos campos do Qatar, para mandar um recado aos rivais:

Sonhar, almejar e colocar seu objetivo como prioridade não é menosprezo ao seus rivais e sim uma meta pra você ir em busca. Amanhã começa. Vamo que vamo.