Chuva causa alagamentos e deixa uma pessoa morta em Mauá; veja vídeos

Lara Delon

Do Diário do Grande ABC



23/11/2022 | 17:43



Uma pessoa morreu nesta quarta-feira (23) após o carro cair em um córrego na Estrada do Britador, em Mauá, durante as fortes chuvas do Grande ABC. Três pessoas estavam no veículo. Duas foram resgatas por populares antes da chegada do Corpo de Bombeiros.

Já em Ribeirão Pires, uma van está ilhada no Jardim Santa Luzia. As vítimas aguardam resgate do Corpo de Bombeiros.

Em Ribeirão Pires, segundo Defesa Civil, choveu 155 mm, segundo última atualização, por volta das 17h desta quarta, número esperado para, aproximadamente, 45 dias .

Já em Mauá, o ídice pluviométrico foi de 73 mm em apenas 40 minutos de chuva.

Em breve mais informações

Veja vídeos:

Parque Aliança, em Ribeirão Pires

Avenida João Ramalho, Mauá