João Guilherme rebate rumores de que entrará no BBB23: - Cruzes

23/11/2022 | 17:11



Não vai ser dessa vez! João Guilherme, filho do sertanejo Leonardo e ex-namorado da influenciadora Jade Picon, negou os boatos de que participaria do BBB23. Segundo o jornal Extra, ele estava sendo sondado para participar do reality, mas aparentemente a agenda do lado do cantor não colaborou para que isso acontecesse.

Entrevistado pela TV Fama!, o ex-namorado de Larissa Manoela afirmou que tal rumor não condiz com a realidade no momento.

- Cruzes, nem um pouco. Esse ano eu ainda acho que não. Estou trabalhando, gravando um novo projeto muito interessante de série para esse fim de ano e fico até março do ano que vem gravando. Então, a agenda está lotada.