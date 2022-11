Lupita Nyong'o revela treino embaixo d'água para atuar em Pantera Negra: Wakanda Para Sempre

23/11/2022 | 17:11



Lupita Nyong?o chocou a internet ao mostrar as preparações físicas que precisou fazer para interpretar a personagem Nakia em Pantera Negra: Wakanda Para Sempre. Em seu Instagram, a atriz de 39 anos de idade, mostrou vídeos em que faz diversos exercícios debaixo d'água.

Tais treinos aconteceram pois a espiã de Wakanda tem a missão de resgatar a personagem principal no fundo dos oceanos, no reino fictício de Talokan. A intérprete da mesma teve que se adequar a gravar cenas nadando com o peso de seu figurino.

Nos registros, ela aparece de maiô, utilizando um snorkel aquático e um peso de academia. No passar das imagens, ela mostra os diversos exercícios que precisou fazer para treinar sua respiração e sua força enquanto na água

Na legenda, Lupita brinca com a trama do filme:

Nadar até embaixo rumo a Talokan não foi tão fácil quanto pareceu!