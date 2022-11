Aaron Carter recebe homenagem em festa de aniversário do filho

23/11/2022 | 17:10



É de partir o coração. O filho de Aaron Carter, Prince, fruto de seu relacionamento com Melanie Martin, completou um ano de idade, na última terça-feira, dia 22. Para homenagear o pai do bebê, que morreu no dia 5 de novembro, Melanie decidiu fazer uma festa de aniversário simples, porém com várias fotos dele pela decoração.

Em seus Stories ela mostrou parte de como ficou a decoração, com a temática do homem aranha e uma foto de Aaron e Prince em cima do bolo. Para completar a homenagem, Martin fez um vídeo homenageando o cantor, com fotos de vários momentos que ele passou com o pequeno, e uma legenda emocionante:

Feliz aniversário para meu bebê Prince Lyric Carter. Hoje vai ser difícil para mim, mas sei que seu pai está tocando músicas de aniversário para você lá no céu. Eu te amo, menino!!!

Melanie e Aaron tiveram um relacionamento com idas e vindas em 2021, quando o pequeno Prince nasceu.