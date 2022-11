Jungkook, do BTS, revela que aprendeu coreografia da abertura da Copa do Mundo na véspera da apresentação

23/11/2022 | 16:11



Talentoso! Jeon Jung-kook, membro do grupo sul-coreano BTS, agitou as redes sociais após admitir em uma live que aprendeu a coreografia de Dreamers, hit da abertura da Copa do Mundo do Qatar, apenas um dia antes da apresentação.

A declaração que chocou os fãs aconteceu logo depois de sua performance, através do aplicativo Weverse, muito usado pelos cantores da banda asiática para a comunicação com os admiradores e seguidores. No vídeo ao vivo, com duração de 12 minutos, o cantor de 25 anos de idade falou sobre sua experiência no país e detalhes do backstage da belíssima abertura antes dos jogos.

Jungkook contou às Armys que aprendeu a dança de Dreamers após ter chegado ao país, um dia antes de se apresentar para o mundo todo.

- Eu aprendi a coreografia sozinho assim que eu cheguei, aprendi assistindo à um vídeo e adicionei um pouco do meu estilo. Fiz uma boa performance assim.

Ele detalhou que, quando estava pronto para ir dormir, ligou a música e passou a noite em claro treinando as partes da coreografia, indo para a cama apenas às seis horas da manhã. Mesmo tendo se dedicado ao máximo, o artista afirmou que não se sentiu totalmente satisfeito com a apresentação.

- Sinceramente, não posso dizer que fiquei satisfeito, mas foi muita sorte que não teve grandes erros e eu pude, pelo menos, curtir um pouco. Acho que isso foi um alívio.

Ele também relatou que se sentiu nervoso após cantar:

- Antes de subir no palco fiz alguns monitoramentos e todos diziam que eu estava nervoso. Está correto. (risos) Sinceramente, seria mentira dizer que eu não estava nervoso. Eu estava bem, mas quando saí do palco, depois de me apresentar, senti que eu estava um pouco nervoso.

A estrela se apresentou ao lado de Fahad Al-Kubaisi, um cantor muito renomado no país-sede do campeonato mundial deste ano. O hit estreou em segundo lugar nas paradas globais no Spotify, chegando a alcançar o trigésimo sexto lugar nas paradas brasileiras.