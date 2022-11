Cultura Hip Hop e Batalhas de Rima: Incentivo a arte nas ruas de Santo André

Quinzenalmente, às quintas-feiras, a partir das 19h, Mc''s se reúnem na Rua Gertrudes de Lima, n° 705, no Centro de Santo André, para a dinâmica de sorteio que dá sequência às disputas chaveadas, sendo a premiação a tão buscada folhinha da batalha, a qual o campeão da noite ganha para representar a sua vitória. Tradição que também está presente nas clássicas batalhas de Santo André, Batalha da Palavra atualmente na Praça do Carmo, todos os sábados a partir das 19h e Batalha do Carrefa, na Rua Augusto Ruschi, embaixo do Viaduto Antônio Adib Chammas, todas as quartas-feiras a partir das 19h.

Com música, palavras e muito freestyle, tipo de criação momentânea e espontânea dos versos, os jovens levantam questões sociais e compartilham com o público a chance de dialogar e aprender através da oralidade com ritmo e poesia, dessa maneira propagam conhecimento, incentivam conexões coletivas e difundem união e respeito entre os participantes e a sociedade.

Saiba mais sobre os projetos e fique por dentro das novidades acessando os perfis no Instagram @batalhadamartinha, @batalhadapalavra e @batalhadocarrefa.

Foto: Ruan Nascimento / Divulgação