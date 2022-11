Funny Fryer Mickey Mouse: air fryer da Disney chega ao mercado

Da Redação

Do 33Giga



23/11/2022 | 14:55



A Mallory lançou a air fryer Funny Fryer Mickey Mouse. A empresa aposta na expansão de sua Linha Disney e no sucesso do eletrodoméstico, que ganhou o gosto dos brasileiros por permitir a fritura de alimentos sem uso de óleo, proporcionando maior praticidade no preparo e refeições mais saudáveis.

Com 1200W de potência, a air fryer Funny Fryer Mickey Mouse tem capacidade de 3 litros, controle de temperatura (de 80º a 200º C), timer de 30 minutos, pés antiderrapantes e luzes indicadoras de funcionamento. O modelo conta ainda com uma cuba antiaderente e removível, que permite que mais receitas possam ser realizadas na cesta com grade removível.

Disponível nas cores vermelho e preto, a Funny Fryer Mickey Mouse conta com um inovador sistema Spin Air, que garante uma refeição com menos de 80% de gordura na cocção dos alimentos. O portátil também se destaca por sua praticidade e versatilidade, por ser fácil de limpar e ideal para a realização de receitas tamanho família.

Carnes, peixes, aves, legumes, frutas, batatas e massas podem ser cozinhados no eletroportátil. Além disso, a Air Fryer Mallory pode ser adquirida com um ano de garantia.

Além de demais produtos do Mickey, como máquina de cupcakes, pipoqueira, mixer e torradeira, a Linha Disney da Mallory conta ainda com itens do Star Wars, como sanduicheira, ventilador e cafeteira. Os itens estão disponíveis no e-commerce da marca, em https://www.mallory.com.br/.