Separação de Harry Styles estaria sendo difícil para Olivia Wilde, diz revista

23/11/2022 | 14:10



Ao que tudo indica, o fim do relacionamento de dois anos com Harry Styles não está sendo fácil para Olivia Wilde. Uma fonte informou à revista People que a atriz teria ficado chateada com a forma como o romance foi interrompido.

- A pausa foi difícil para Olivia. Eles tiveram alguns problemas, mas Olivia pensou que eles iriam resolver tudo. Ela está desapontada. É apenas uma situação complicada, no entanto, disse a fonte.

Outro informante teria dito ao veículo que os artistas têm prioridades diferentes que os separaram. E que, apesar de tudo, o término teria sido uma decisão amigável. Styles ainda está em turnê e se prepara para ir para o exterior, enquanto Wilde está se concentrando em seus filhos e em seu trabalho em Los Angeles.

Um amigo de Harry e Olivia ainda declarou:

- A pressão pública sobre eles tem sido difícil.

