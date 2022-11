Gigi Hadid e Leonardo DiCaprio são vistos saindo de jantar em Nova York

23/11/2022 | 14:10



Envolvidos em muitos boatos de relacionamento amoroso, Gigi Hadid e Leonardo DiCaprio foram flagrados na saída de um badalado restaurante, localizado na região da Broadway, em Nova York.

Fotógrafos clicaram os dois artistas saindo do Cipriani escoltados por seguranças, enquanto tentavam se esconder das câmeras e disfarçar que estavam curtindo uma refeição juntinhos. As imagens apenas intensificaram as suspeitas de que o ator de 48 anos de idade estaria vivendo um romance com a supermodelo de 27 anos de idade.

Uma fonte informou ao Entertainment Tonight que a famosa estaria supostamente sendo discreta sobre o relacionamento em respeito à Zayn Malik, seu ex-companheiro e pai de sua filha Khai, de dois anos de idade.