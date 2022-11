O cinema em São Bernardo. O cinema no Grande ABC. Memória cinematográfica em organização. Nomes e situações reunidas.

Ademir Medici

Diaulas Ullysses participou dos quatro dias do 15º Congresso de História do Grande ABC, sempre de filmadora e máquina fotográfica em punho. Nesta quarta-feira ele lança um livro que focaliza o que chama de "ações e realizadores de cinema em São Bernardo".

Nome do livro: "Cinemando por Aí!!!". Faz parte de uma coleção de memórias do audiovisual do Grande ABC, cidade por cidade. O livro a ser lançado hoje comemora os dez anos do CAV (Centro de Audiovisual) de São Bernardo".

"Cinemando por Aí!!!" é o primeiro de uma série, como explica Diaulas:

- O livro é escrito com parte da pesquisa que realizei durante o período de pandemia.

- Focaliza, também, materiais já catalogados anteriormente, em dez anos de trabalho.

- Com isso, o livro descreve a memória cinematográfica da cidade de São Bernardo.

- Estão na publicação os escritos pessoais de várias pessoas que trabalham ou trabalharam com cinema na cidade, e que puderam contar um pouco da sua vida profissional na área do audiovisual.

O AUTOR

Diaulas Ullysses é cineasta, produtor, cineclubista epesquisador de audiovisual.

Tem formação universitária na área. Fundador da Difilme Digital.

Participou da retomada do Movimento Cineclubista Brasília - 2004. Foi coordenador da montagem da sala de cinema municipal Cine Eldorado, em Diadema, com a Cinemateca Brasileira em 2008.

Participou dos livros "Almanaque Ponto de Cultura Comunidade Audiovisual - Diadema - 2012" e "Aron Feldman - Cinema nas Veias, de Cláudio Feldman - Santo André - 2021".