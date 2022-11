Confira os melhores filmes da Disney disponíveis via streaming

Rebecca Vettore

Do 33Giga



23/11/2022 | 13:55



Para as gerações que nasceram entre os anos de 1970 e 1990, a Disney marcou presença na rotina televisiva. Entre os clássicos mais amados estão Cinderela, Cento e Um Dálmatas, Bela e a Fera, O Rei Lei e A Pequena Sereia.

Mas desde os anos de 1990, outros filmes se tornaram amados pelos fãs mais jovens da Disney, como Moana, Frozen, A princesa e o sapo, Lilo & Stitch, A Nova Onda do Imperador e Irmão Urso.

Confira quais são as cinco melhores produções da Disney, de acordo com as avaliações do Rotten Tomatoes, que estão presentes no streaming. Atenção: a seleção recebe duas classificações, do público (símbolo da pipoca) e dos críticos do site (símbolo do tomate).

Quer saber tudo sobre Universo Sugar? Clique aqui e compre o e-book O Guia dos Sugar Daddy & Sugar Babies por apenas R$ 10

Pinóquio (1940) – 100% tomate e 73% pipoca

Com a melhor nota da seleção do Rotten Tomatoes está a animação de 1h28 do boneco que vira um menino de verdade. O desenho pode ser assistido na Disney+.

O marceneiro Gepetto, dublado por Christian Rub, vê uma estrela cadente e deseja que o boneco de madeira que acabou de terminar, ganhe vida. Atendendo ao seu pedido, Pinóquio, dublado por Dick Jones, vira um menino e se envolve em muitas aventuras e confusões.

Zootopia: Essa Cidade é o Bicho (2016) – 98% tomate e 92% pipoca

Na segunda posição da lista aparece esta animação super divertida de 1h48. O público é apresentado a uma cidade de animais, onde uma raposa falante vira uma fugitiva, apesar de não ter cometido nenhum crime, e uma jovem policial coelha sai em busca de pistas do desaparecimento de uma lontra.

A policial Judy Hopps é dublada por Ginnifer Goodwin, conhecida por seu papel de Bela Adormecida na série Era uma Vez, a raposa Nick Wilde é dublada por Jason Bateman, ator famoso de comédia, e a Gazelle Zootrópolis, cantora da filme é dublada por ninguém menos que Shakira. A animação pode ser assistida na Disney+.

Hamilton (2020) – 98% tomate e 89% pipoca

Em terceiro lugar do ranking está o musical que conta a história do primeiro secretário do Tesouro da América, Alexander Hamilton.

O filme pode ser assistido na Disney+ foi dirigido por Thomas Kail. No elenco principal da produção de 2h40 de duração está Lin-Manuel Miranda, conhecido por seus papéis em Em um bairro de Nova York e Tick, Tick…Boom, no papel do protagonista, Daveed Diggs interpretando o Marquês de Lafayette e Jonathan Groff dá vida ao Rei George III.

Branca de Neve e os Sete Anões (1937) – 98% tomate e 78% pipoca

Em quarto lugar, na opinião dos críticos do site e do público, aparece um dos clássicos da Disney, a Branca de Neve de 1h38. Estreando no final da década de 1930, a animação conta a história de uma jovem que foge da rainha má e se esconde na casa de sete anões. Enquanto está lá, se apaixona por um príncipe e chama a atenção da rainha que a envenena com uma maçã. Você pode assistir o desenho na Disney+.

Depois da estreia, a história da Branca de Neve já foi adaptada diversas vezes de formas diferentes em outras produções da Disney.

A Princesa Prometida (1988) – 97% tomate e 94% pipoca

Com ares de contos de fadas, uma jovem chamada Buttercup vive um amor por Westley. O jovem acaba virando pirata para salvar sua amada das garras de um príncipe terrível.

No papel de princesa está Robin Wright, conhecida por seu papel em House of Cards e Forrest Gump, seu par romântico é interpretado por Cary Elwes, que aparece em Uma Garota Encantada e O Mentiroso. Assista a produção na Apple TV.