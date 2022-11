Gretchen rebate críticas depois de postar foto de biquíni no Qatar: Conheço a cultura do país há muito tempo

23/11/2022 | 13:11



Gretchen não gostou nadinha de ter a orelha puxada pelos seguidores depois de publicar uma foto em que aparece de roupas de banho aproveitando o solzão do Qatar, país sede da Copa do Mundo 2022.

No registro, a cantora posa de biquíni preto em ambiente privado, o que não desrespeita as normas do país. Na legenda da publicação, a cantora explicou que aquele lugar era a piscina da casa alugada que está hospedada com o maridão, mas os seguidores não se importaram e apontaram a possibilidade de Gretchen estar desrespeitando leis do Qatar.

Na publicação seguinte, ela apareceu ao lado do marido e rebateu as críticas, provando que sabe o que está fazendo por lá.

Para os faladores de plantão sobre meu guarda-roupa, conheço a cultura do país há muito tempo e jamais desrespeitaria as leis e culturas de um país. Sendo assim, continuem acompanhando cada post lendo a legenda com detalhes, ok?

Vale lembrar que no Qatar, a nação muçulmana tem como regra preservar o corpo dos olhos alheios nas ruas, sendo uma tradição religiosa manter a maior parte do corpo coberta sob quaisquer circunstâncias.

Na viagem, Gretchen está sendo acompanhada pelo marido, Esdras de Souza, de 49 anos de idade. Por lá, os dois estão hospedados em uma residência luxuosa com área externa, piscina e churrasqueira.