Carlinhos Maia faz desabafo nas redes sociais e justifica divórcio: Nossa separação foi um erro meu

23/11/2022 | 13:11



Na última terça-feira, dia 22, Carlinhos Maia se irritou com os seguidores e fez um longo desabafo nas redes sociais sobre as polêmicas envolvendo a sua separação de Lucas Guimarães.

O influenciador começou o texto nos Stories do Instagram escrevendo:

Para as pessoas que ficam só esperando a carniça, que sobrevivem, não da história e sim da desgraça. Para as pessoas que querem sempre um culpado, mesmo sabendo que uma relação é feita de erros e acertos de ambas as partes, o motivo da nossa separação foi um ERRO MEU! Ponto. Não vou dividir, nem dizer o que foi, porque o erro é MEU, sou eu quem convivo com ele. Esse peso é MEU. Dividir com vocês seria apenas dar munição para atacarem ainda mais do que já fazem com as minhas inseguranças, julgarem um ato falho que não me define em nada! Amo os que me amam. VIDA QUE SEGUE.

Em seguida, ele mandou um recado bem direto para aqueles que o acompanham na web.

Como veem, eu já não estou falando mais sobre. Estou seguindo, na minha casa, com amigos, família. Cada um tem uma maneira de viver sua dor. Não significa que a minha está certa e a do Lucas errada! Com todo amor. Agora nos deixe seguir... Juntos ou não! E quanto aos nossos próprios seguidores, os que nos rivalizam a vida toda e fizeram um resgate e um duelo nas nossas cabeças, APENAS PAREM de viver nossas vidas. No fim das contas, vocês não sabem de nada! Se nos amam de verdade, nos respeitem. Parem de nos colocar para duelar. NÓS NÃO SOMOS ISSO. Não somos fantoches das dores de vocês. Nem temos culpa do que você não viveu e não fez. Não vou permitir JAMAIS que me usem para suprir palavras que não disse, ações que não teve, coragem que te faltou, ou sei lá mais o que. Só entendam que A MINHA HISTÓRIA é minha. E pode até parecer com algo que você já viveu ou se identifica, e por isso se sente no direito de tentar controlar com textos sobre o que eu fizer. Sinto em lhe frustrar: EU NÃO SOU VOCÊ.

Carlinhos ainda aproveitou para fazer uma reflexão sobre as dificuldades de ser famoso.

A terceira pessoa do nosso casamento é a fama. A fama te traz milhões de coisas boas, mas acredite, ela tira na mesma quantidade. Ela é a amante mais sedutora de todas, porque ela se alimenta de você. Quando você nem percebe, ela já te levou tudo. Tudo que realmente importa. Ela é vaidosa, mimada e ciumenta. Não sei te explicar como é conviver com algo assim todos os dias. Só sei que: A gente sabe que ela nos rouba e vemos todos os dias ela nos roubando sorrindo, mas mesmo assim, não a deixamos ir embora! Quando vocês pedirem algo para Papai do Céu, tomem muito cuidado, porque às vezes ele pode te atender.

E finalizou:

A coisa boa de tudo isso, quando você está passando por uma tempestade, apenas aí você consegue enxergar todas as cobras que você alimentava. Então estou grato! Meus olhos se arregalaram e me sinto ainda mais forte! Acho que em outras vidas fui marinheiro, eu só sei navegar em águas profundas e com chuva forte.