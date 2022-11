PM prende suspeito de integrar quadrilha de assaltantes em Rio Grande da Serra

Joyce Cunha

Do Diário do Grande ABC



23/11/2022 | 12:43



A PM (Polícia Militar) prendeu suspeito de integrar quadrilha que está assaltando comércios de Rio Grande da Serra. Os criminosos roubaram na madrugada desta quarta-feira (23) uma distribuidora de bebidas situada no Jardim Santa Tereza. O proprietário do estabelecimento, que mora próximo ao local, acionou a PM.

A prisão aconteceu após a fuga do grupo. O homem detido, de 23 anos, foi localizado na Avenida Santa Teresa, a menos de 1 quilômetro do local do assalto, e confessou envolvimento. A mercadoria roubada, que estava sendo transportada em uma Kombi também fruto de roubo – na Capital, foi recuperada pelos policiais.

“O comerciante escutou barulhos e acionou a PM. Eram por volta de cinco indivíduos suspeitos de praticar outros furtos na cidade. Uma quadrilha do Grajaú, São Paulo”, relatou o soldado da PM Reis da Silva, que atendeu a ocorrência.

A polícia encaminhou o jovem detido ao 1º DP (Distrito Policial) de Ribeirão Pires, onde permanece preso à disposição da Justiça. O suspeito já tinha passagens anteriores por furto. O caso será investigado pela Polícia Civil.