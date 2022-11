Redação

Do Rota de Férias



23/11/2022 | 11:55



No último ano, as tentativas suspeitas de golpes em viagens cresceram 255,1%. O dado foi divulgado pela TransUnion, empresa de informação, insights e soluções para prevenção de fraudes, e chama atenção para a necessidade de estar sempre atento durante os passeios.

Marcos Dias, CEO da RDC Viagens, companhia de assinatura de viagem brasileira, preparou uma lista com cinco dicas para que os roteiros pelo mundo não se transformem em pesadelos. Confira!

Dicas para evitar fraudes e golpes em viagens

Foco no planejamento

O primeiro passo para realizar uma viagem é se preparar. Saber para onde vai, como vai e quantos dias vai passar no local é essencial para não se desesperar no momento de escolher as companhias e as agências de viagem.

“Quando nos planejamos com antecedência, conseguimos ter uma visão 360º de todos os detalhes da viagem”, explica o CEO. “No desespero, podemos não perceber alertas que não passariam batidos caso olhássemos com cuidado. Por isso, sempre orientamos os clientes a evitarem surpresas, fazendo uma pesquisa aprofundada sobre tudo que envolve o destino, desde clima, meios de transporte até a experiência que desejam vivenciar por lá”, completa.

Escolha uma assessoria viagens de confiança

Pesquisar o histórico da empresa que irá prestar apoio durante a viagem é outra recomendação dada por Dias. “Muitos pessoas acham que um site bonito e aparentemente confiável já é o suficiente para não cair em um golpe. Mas não é exatamente assim que funciona. É preciso procurar pela empresa em sites de reclamações e buscar referências com conhecidos que já tenham utilizado seus serviços”, orienta.

Desconfie sempre

O CEO também faz um alerta para ofertas muito abaixo do mercado. “Muitas vezes, ao ver uma promoção com uma viagem muito barata, acabamos comprando por impulso. Porém, é necessário parar um pouco e refletir sobre a possibilidade de existir um golpe por trás daquele valor tentador”, pontua Dias.

Documentos

O empresário também orienta os viajantes a estarem atentos em relação aos documentos gerados durante as reservas da viagem. “Guarde todos os recibos, números de protocolos, comprovantes de pagamento e contratos realizados durante o todo processo. Desta maneira, caso você siga todos os passos anteriores e mesmo assim caia em um golpe, poderá recorrer e tomar as medidas judiciais possíveis”, explica.

Considere ter uma assinatura de viagem

Para Marcos Dias, investir em assinatura de viagem é a opção mais segura. Isso porque o serviço oferece assessoria de viagem completa em todas as fases do passeio, sem qualquer valor adicional.

“Temos mais de 30 anos de experiência e, aqui na RDC, a entrega dos serviços está garantida. Nossos assinantes pagam um valor fixo ao mês, tendo direito a sete diárias que podem ser usadas em hospedagem em mais de 20 mil hotéis no Brasil e no exterior, ou trocadas por passagens aéreas, atrações turísticas, locação de veículos, ingressos de parques e demais serviços. A curadoria de fornecedores e a assessoria de especialistas fazem parte dos benefícios e da qualidade da entrega”, finaliza.

